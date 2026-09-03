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Butlancılar ve Kılıçdaroğlu'nun korumaları birbirine girdi!

Kılıçdaroğlu’nun İzmir ziyareti sırasında korumalarla butlancılar arasında arbede çıktı. Bina girişindeki yoğunluk nedeniyle aileler çok zor anlar yaşarken, kalabalıkta sıkışan bazı çocuklar ağlamaya başladı. Panik kayda geçti.

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Mutlak butlan ile CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir İl Başkanlığı ziyareti sırasında bina girişinde arbede çıktı. Yoğun kalabalık nedeniyle partililer ile Kılıçdaroğlu’nun korumaları arasında gerginlik yaşandı.

ÇOCUKLAR AĞLADI, AİLELER ZOR ANLAR YAŞADI

Görüntülerde, korumaların kalabalığı iterek müdahale ettiği, butlancıların da buna tepki gösterdiği görüldü. Yaşanan sıkışma nedeniyle aileler ve çocuklar zor anlar yaşadı. Bazı çocuklar ağlarken kalabalıkta kısa süreli panik oluştu.

“Açın yolu” ve “Sakin olun” şeklindeki uyarılara rağmen arbede bir süre devam etti.

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KILIÇDAROĞLU ÜST KATA ÇIKARILDI

Erhan Güvenç'in haberine göre; Korumaların oluşturduğu çemberle binaya giren Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle üst kata çıkarıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra butlan MYK'sinin toplantısına katıldı.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kılıçdaroğlu’nun ilk şehir ziyaretini İzmir’e yapması ve programdaki yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan İzmir
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