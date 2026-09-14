Butlancı Berhan Şimşek'in darbettiği eski sevgilisi her şeyi ifşa etti! Mide bulandıran sözler ortaya çıktı

Butlancı Berhan Şimşek’in 9,5 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver, yalnızca kendisinin değil, Şimşek’in geçmişte birlikte olduğu başka kadınların da şiddet gördüğünü söyledi. Bu kadınların kendisini arayarak “İçimiz rahatladı” dediğini aktaran Şanver, görüntüler basına yansıdıktan sonra Şimşek’in kendisine “Biliyor musun müşterim arttı, kadınlar şiddetten hoşlanıyormuş” dediğini iddia etti.

BUTLAN CHP'SİNDEN KADINA SKANDAL SÖZLER

Şanver, butlan CHP'sinden aldığı skandal yanıtı da paylaştı. Şanver, "Sonuçta ‘Ağzınızı burnunuzu kırmamış’ gibi bir yaklaşımları oldu. Demek ki destek görmem için ağzımın burnumun kırılması gerekiyormuş!”" dedi.

Darp raporu ortaya çıksa da butlan CHP'si Berhan Şimşek için harekete geçmemişti. Şimşek, kadına şiddet uyguladığı anlar ortaya çıkınca butlandaki görevlerinden istifa etti.

Şimşek'in 9,5 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin’e verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı.

Şanver, görüntülere yansıyan olayın öncesinde Şimşek’in şoförü nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Berhan Şimşek ise daha önce hakkındaki iddiaları reddetmiş ve kendisine yönelik bir ‘itibar suikastı’ yürütüldüğünü iddia etmişti.

‘UTANÇ KELİMESİ BİLE YAŞADIKLARIMI ANLATMAYA YETMEZ’

Yaşananların son derece ağır olduğunu belirten Şanver, olayın nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

“‘Utanç’ kelimesi bile yaşadıklarımı anlatmaya yetmez. Çok ağır, çok üzücü görüntüler bunlar. Öncesinde şoförüyle ilgili bir tartışmamız oldu. Şoförünün kovulması gerektiğiyle ilgili konuşuyorduk çünkü istemiyordum. Ona sinirleniyor aslında. Bir de benim tahrik ettiğim söyleniyor ama öyle değil.”

"PLASTİK KAP ŞİDDETTİN GEREKÇESİ OLABİLİR Mİ?"

Görüntülerde fırlattığı cismin boş bir plastik saklama kabı olduğunu söyleyen Şanver, bunun Şimşek’e isabet etmediğini ifade etti:

“Çok kızgın ve üzgündüm. Üzerime gelince plastik bir saklama kabı fırlattım. İstemezdim ama beni mecbur bıraktı, hakaret ve küfür vardı o esnada ve hepsi burada anlatamayacağım kadar onur ve gurur kırıcıydı. O küfürler sonrası masanın üzerinde olan o boş plastik saklama kabını can havliyle yere atacaktım aslında ona değil. Kaldı ki ona çarpmadı. Bu benim gördüğüm şiddetin gerekçesi olabilir mi sizce?”

Şanver, Şimşek’in şoförüyle yaptığı bir konuşmayı güvenlik kamerasından gördüğünü ve bu durumu dile getirmesinin ardından tartışmanın büyüdüğünü ileri sürdü:

“Küplere bindi çünkü yalanı ortaya çıktı. Zaten bu adamın, birinin tahrik etmesine ihtiyacı yok. Tehdit ve şiddete çok meyilli.”

‘GÖRMEDİĞİNİZ KISIM ÇOK DAHA KORKUNÇTU’

Şanver, dış güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden sonra evin içinde de şiddetin sürdüğünü iddia etti:

“Benim bu konudaki ‘saltanatım’ sadece iki ay sürdü. Sonra yine devam etti. Zaten o gün yaşanan tartışma da buradan çıktı. Ben plastik saklama kabını fırlatıyorum. Ona isabet etmiyor ama o gelip bana sertçe vuruyor kaval kemiğe geliyor. Çok canım yandı ve o acıyla bağırdım. Beni içeri soktu. Sanıyor musunuz ki içeride ‘Yarim’ deyip yanağımı okşadı, alnımı öptü… Görmediğiniz kısım çok daha korkunçtu ve iç acıtıcıydı. Boğazımı sıkıyor, tokat atıyor, televizyonu kırıyor, içilmiş kahveyi duvara fırlatıyor. Görüntülerde bunlar yok çünkü görüntüler dış güvenlik kamerasına ait.”

‘ŞİDDETİN DOZU GİDEREK ARTTI’

İlişkinin yaklaşık 9,5 yıl sürdüğünü belirten Şanver, 2021 yılında da şiddet gördüğünü öne sürdü. Bu olaya ilişkin darp raporu ve şikâyeti bulunduğunu söyledi:

“2021 yılında da şiddete uğradım. Bununla ilgili darp raporum ve şikâyetim var. Zaten iki ay önce olay gündeme geldiğinde Bakanlık da beni aradı ve konunun takipçisi olduklarını söyledi. Son 2-3 yıldır ise şiddetin dozu giderek arttı.”

İlişkiyi neden sürdürdüğünü de anlatan Şanver, uzun yıllar boyunca Şimşek’in değişeceğine inandığını belirtti:

“Pandemiden sonra bir zaman kırılması oldu. 5-6 yılı ben nasıl geçirdiğimi bilmiyorum. Eminim size de sorsam, siz de zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınızı söylersiniz. O süreçte tabii ki ayrılmaya karar verdiğim, ayrıldığım dönemler oldu. Ama bunu yaşayan kadınlar da bilir; bir emeğiniz oluyor. Bir yandan da kendinizi kandırıyorsunuz: ‘Ya aslında iyi insan, düzelecek’ diyorsunuz. Berhan çok iyi bir oyuncu, gerçek hayatta da iyi oynuyor.”

Şanver, Şimşek’i sevdiğini ancak bugün ilişkiye farklı baktığını söyledi:

“Ben öyle zannediyorum. Ben sevmesem 9,5 yıl onunla bu kadar uzun süreli bir beraberlik yaşamazdım. Bir imza eksikti. Eşimdi o benim. Ama şimdi anlıyorum ki o, kendinden başka kimseyi sevmiyormuş.”

‘NEDEN ÂŞIK OLDUĞUM ADAMA KUMPAS KURAYIM?’

Kendisine yöneltilen ‘kumpas’ suçlamalarını reddeden Şanver, güvenlik kamerasının yaklaşık dokuz yıldır evde bulunduğunu belirtti:

“Asla! Ama bu adamın ne olduğunu herkes bilsin istedim. Susa susa bugünlere geldik. Bu kamera yaklaşık dokuz yıldır evimizde var. Ben daha önce de korktuğum dönemlerde kendimi odaya kilitleyip bazı şeyleri kayıt altına almadım. Ben neden sevdiğim, âşık olduğum adama böyle bir şey yapayım? Onu itibarsızlaştırmak için neden yıllarca birlikte yaşadığım insanın görüntülerini biriktireyim?”

BUTLAN CHP'SİNİN KADIN KOLLARI’NA TEPKİ

Şanver, yardım istediği süreçte butlan CHP’sinin kadın yöneticilerden beklediği desteği göremediğini de ileri sürdü:

“Yok, bilakis… ‘Kadın başlatmış, kadın saldırmış, kadın tahrik etmiş’ denilerek üzerime gelindi. Çok yazık. Hatta İstanbul Kadın Kolları Başkanı tarafından da bu şekilde bir linçle karşı karşıya kaldım.”

Şanver, siyasi kaygıların yaşadıklarının önüne geçtiğini savundu:

“Çünkü bu süreçte kendilerinden yardım istediğimde önce yardım eder gibi göründüler, sonra siyasi menfaat benim yaşadıklarımın önüne geçti. Sonuçta ‘Ağzınızı burnunuzu kırmamış’ gibi bir yaklaşımları oldu. Demek ki destek görmem için ağzımın burnumun kırılması gerekiyormuş!”

EKONOMİK ŞİDDET İDDİASI

Şanver, ilişki sırasında çalışmasının engellendiğini ve ekonomik açıdan Şimşek’e bağımlı hâle getirildiğini öne sürdü:

“Beni resmen parasızlığa mahkûm etti. Hem kıskançlık yapıp benim çalışmamı istemiyor hem de beni resmen parasız bırakıyordu. Ayda 20 bin TL ile geçinmemi bekliyordu. Onu başıma kakıyordu sürekli. Parayı çok seven biriydi.”

Şanver, ilişkiyi maddi nedenlerle sürdürdüğü yönündeki iddialara da karşı çıktı:

“Berhan’da fazlasıyla narsizm ve ego vardı. ‘Sen bana mecbursun, benim dediklerimi yapmak zorundasın’ noktasına gelmişti. Bu noktadan sonra zaten aşk bir rafa kalkar. Ben para için kalsaydım o 9, 5 yıl içinde mülkiyet sahibi olurdum. Evim, arabam olurdu. Hiçbiri yok ve ben hiçbirini talep etmedim.”

‘KADINLAR ŞİDDETTEN HOŞLANIYORMUŞ’ DEDİ

Şanver, görüntülerin ilk kez basına yansımasının ardından Şimşek’in kendisini aradığını ve dikkat çeken ifadeler kullandığını iddia etti:

“Evet; bilmiyordum. Diğer kadınlara ses oldum. Onlar bir şeylerden çekinmişler, korkmuşlar. Kendilerince haklı sebepleri de olabilir ama bana telefon açıp ‘İçimiz rahatladı’ dediler. İlk iki ay önce basına çıktığında, daha sonra beni arayıp ‘Biliyor musun müşterim arttı, kadınlar şiddetten hoşlanıyormuş’ dedi.”

Şanver, bu sözleri bir kez daha tekrarlayarak şöyle konuştu:

“Aynen öyle dedi. Tekrar ediyorum. ‘Müşterim arttı, kadınlar şiddetten hoşlanıyormuş’ dedi.”

‘HİÇBİR KADIN KORKMASIN’

Şimşek’in CHP yönetimindeki görevlerinden istifa etmesine üzülmediğini belirten Şanver, şiddete maruz kalan kadınlara ekonomik özgürlük çağrısı yaptı:

“Hayır. Hayır, üzülmedim. Çünkü ben de Atatürk’ü herkes gibi sevenlerdenim. Atatürk’ün kurduğu partidir. O sıfatın altında da bunları yaptığı için hayır, üzülmedim. ‘İtibar suikastı yapıyorsun’ diyenler olmuştu bir iki ay önce. İtibar böyle bir şey değil. Benim de onurum, itibarım, haysiyetim var. Böyle bir durumda hiçbir kadın korkmasın. Bir erkeğin boyunduruğu altında kalmasın. Her kadının ekonomik özgürlüğü olmalı, çalışmalı.”