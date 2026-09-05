Kadına şiddet uygulayan butlancı Berhan Şimşek Ahmet Hakan'ı aldatmış! "Vay Berhan vay"

Butlan CHP'sinde yöneticilik yapan Berhan Şimşek'in geçtiğimiz günlerde 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Şimşek, hayat arkadaşı Özlem Şanver’in tekme attı. Acı içinde çığlık atan Şanver, “Bırak beni” diye bağırdı. Butlancı Şimşek’in daha sonra Şanver’i zorla evin içine soktuğu, Şanver’in ise kurtulmaya çalıştığı görüntülerde yer almıştı.

"VAY BERHAN VAY"

Söz konusu görünütülerin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK'dan istifa eden Şimşek hakkında, Ahmet Hakan tarafından yazılanlar dikkat çekti. Şiddet iddiaları gündeme yeni düştüğü sırada Berhan Şimşek ile telefonda görüşen Ahmet Hakan, Berhan Şimşek'in kendisine 'asla şiddet yok' dediğini açıkladı.

Görüntülerin ardından kendisini aldatılmış hissettiğini söyleyen Hakan, "Vay Berhan vay" diyerek sitem etti:

"Berhan Şimşek’in kadına şiddet görüntüsünü izledikten sonra mırıldandığım şeyler: Davudi ses tonunla okuduğun şiirler çarpsın seni Berhan Şimşek. -Video denilen o güzel icat ortadayken... “Sonuna kadar inkâr” prensibinin işlemeyeceğini insan bir dirhem olsun akıl etmez mi?

"KILIÇDAROĞLU BİLİYORDU GALİBA"

Kemal Kılıçdaroğlu biliyordu galiba Berhan’ın bu durumunu. Bu konuda bir bilgiye sahip değilim. Sadece hissiyat. Ses tonu: Etkileyiciydi. Hitabeti: Gayet iyiydi. Ekran performansı: Hiç fena değildi. Bir videoyla hepsi gitti. Dedikodular ilk çıktığında telefonda bana “asla şiddet yok” demişti. Kendimi acayip aldatılmış hissediyorum. Vay Berhan vay."