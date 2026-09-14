Bülent Arınç'ın "Başına neler gelecek" diye takıldığı Ergün Turan sessizliğini bozdu

Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikâhını kıyan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, törende tartışma yaratan konuşmayı yapan Bülent Arınç’ı ‘nezaketsizlikle’ eleştirse de Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a bir eleştiri getirilmediğinin altını çizdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun düğününde yaptığı konuşmayla AKP’de tartışma yaratan Bülent Arınç, nikâhı kıyan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’a da takılmıştı.

Arınç, samimi bir şekilde başını Turan’ın omzuna koyduktan sonra, "Bu da geçecek değil mi Fatih Belediye Başkanı? Allah razı olsun. Başıma neler gelecek diye kara kara düşünmeye başladı. Fatih Belediye Başkanımız Ergün Bey'le iftihar ediyoruz. Zaten kala kala 4-5 tane belediye başkanımız kaldı. Buraya teşrif ettiğin için seni de kutluyorum" demişti.

Tartışılan anların ardından Ergün Turan sessizliğini bozdu. Turan, nikâhı neden kıydığını ve törende yaşananları Gazeteci Sinan Burhan’a anlattı.

"İNSANİ BİR GÖREV OLARAK ELBETTE KIYARIM DEDİM"

Davutoğlu ile geçmişte birlikte siyaset yaptıklarını ve bürokraside görev aldıklarını belirten Turan, nikâhı kıyma teklifinin yaklaşık bir ay önce geldiğini söyledi.

Turan, "Yaklaşık bir ay önce Ahmet Bey beni aradı. ‘Geçmişte beraber siyaset yaptık, bürokraside görev yaptık. Eşim Sare Hanım’la beraberiz. Oğlumun nikâhını kıyar mısın?’ dedi. Ben de tamamen insani bir görev olarak elbette kıyarım dedim. Böyle başladı." ifadelerini kullandı.

ARINÇ'A ELEŞTİRİ

Nikâh törenindeki atmosferi ve Arınç’ın sözlerini değerlendiren Turan, konuşmanın gençlerin düğününün önüne geçtiğini belirtti.

Turan, "Ben üç noktada Bülent Bey’i eleştirdim. Bu konuşma nezaketsiz bir konuşmadır, doğru değildir. Bir kere gençlere haksızlık yapılmıştır. Gençlerin düğünü, nikâhın önüne geçmesi gereken bir konuşmanın gölgesinde kalmıştır." dedi.

Arınç’ın değerlendirmelerinin büyük bölümüne katılmadığını belirten Turan, "Bülent Bey’in konuşmalarının çoğuna katılmadığımı da ifade ettim." diye konuştu.

Ergün Turan, Arınç’ın konuşmasında kullandığı "güzel günler göreceğiz" ifadesini de eleştirdi.

Turan, "Beni üzen, Bülent Bey’in ‘güzel günler göreceğiz’ sözünü ifade etmesiydi. Bu, son siyasetin bir sloganıdır. Ben de kendisine ‘Zaten güzel günler görüyoruz’ dedim. Böyle bir ortamda bu söz yakışmamıştır." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A YÖNELİK DEĞİLDİ"

Arınç’ın sözlerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir mesaj olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Turan, şunları söyledi:

"Şunu da söyleyeyim: Bu konuşma Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir konuşma değildir. Hakkını verelim; Bülent Arınç, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın vicdanına güvendiğini ifade etmiştir."