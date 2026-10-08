Başsavcılıktan fon skandalında sosyal medya uyarısı: Resen işlem yapılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen “Fon Soruşturması”na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili kurumlardan alınan bilgi, belge ve raporların incelenmeye devam ettiği belirtildi.

Başsavcılık, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialar ile kişi ve kurumlara yönelik dezenformasyonların paylaşıldığını bildirdi.

UYARI YAPTILAR: RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILIR

Açıklamada, gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

Başsavcılık, bu tür paylaşımları yapanlar hakkında resen gerekli adli işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Başsavcılığın açıklaması da şöyle:



Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan "Fon Soruşturması" kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporlar üzerinde incelemeler titizlikle sürdürülmektedir.

Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.

Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



