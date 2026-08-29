Bahçeli'den Diyarbakır mesajı

MHP Diyarbakır İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi’nde Hasan Özcoşkun il başkanlığına seçildi. Kongrede mesajı okunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” olarka andığı İmralı Süreci'nin tarihî önem taşıdığını belirtti.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kongreye tek aday olarak katılan Hasan Özcoşkun, yeni il başkanı seçildi.

Kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı da okundu. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” vizyonunun güvenlik meselesinin ötesinde millî birlik ve kardeşlik açısından önem taşıdığını vurguladı.

BAHÇELİ’DEN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VURGUSU

Bahçeli’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türk milletinin asrı yapmak, devletimizi her alanda daha güçlü kılmak, milletimizin refahını arttırmak ortak ülkümüzdür. Bu kapsamda ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonu sadece güvenlik meselesi olmanın ötesinde; kardeşliğimizin güçlenmesi, milli birlik ve dayanışmamızın tahkim edilmesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Siyasi tarihimiz boyunca olduğu gibi oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz.

Bölgesel ve küresel gelişmeler dikkatle takip edildiğinde Milliyetçi Hareket Partisinin haklılığı tartışmasız görülecektir. Bin yıllık kardeşliğimizi referans alıp milli birliğimizi ve duruşumuzu koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle sarsılmaz birlik ve bütünlüğünü nesiller boyu muhafaza edeceğiz.

Asıl olan, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milliyetçi Ülkücü Hareket’e sadakatle hizmet etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizde sorumluluk üstlenen dava arkadaşlarıma başarılar diliyor; görev alsın veya almasın Milliyetçi Hareket Partisi’ne, kutlu davamıza emek veren, alın teri döken, fedakarlık gösteren her bir ülküdaşımı gönülden tebrik ediyorum.”

ÖZCOŞKUN’DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Yeni MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, teşekkür konuşmasında görevi bir makam değil, emanet olarak gördüklerini söyledi. Diyarbakır’da ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayışla hareket edeceklerini belirten Özcoşkun, şöyle konuştu:

“Bugün burada yalnızca bir kongre gerçekleştirmek için toplanmadık. Partimizin Diyarbakır’daki iradesini daha da güçlendirmek için bir aradayız. Liderimizin ve teşkilatımızın emrinde, davamızın hizmetindeyiz. Bu görev bizim için makam değil, emanettir. Bizim meselemiz koltuk değil, davadır. Bizim meselemiz şahıslar değil, teşkilattır. Diyarbakır; tarihiyle, kültürüyle, kardeşliğiyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biridir. Biz bu şehirde ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Diyarbakır’ın huzuru, Türkiye’nin huzurudur. Diyarbakır’da Milliyetçi Hareket Partisi’ni daha güçlü noktaya taşıyacağız.”

“DİYARBAKIR BİZİM BAŞ TACIMIZDIR”

Kongrede konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu da Diyarbakır’ın tarihî ve manevi önemine dikkat çekti. Osmanağaoğlu, “Terörsüz Türkiye” sürecinin bütün bölge için umut olduğunu savundu.

Osmanağaoğlu, şunları söyledi:

“Diyarbakır bizim baş tacımızdır. Diyarbakır iradesini, değerlerini, barışa dair ümitlerini bizim ellerimize teslim etmiştir. Diyarbakır, Lider Devlet Bahçeli’nin vizyonuna inanmış ve güvenmiştir. Diyarbakır inandığı Devlet Bahçeli’nin ardında Diyarbakır surları gibi dimdik durmuştur. Günün sonunda liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin mimarı olduğu ‘Terörsüz Türkiye’ süreci tüm bölgeye, tüm beşeriyete umut oldu. Terörsüz Türkiye iradesi, Türk milletinin ayağındaki zincirleri kırıp atmasıdır.”