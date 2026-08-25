Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta buluştu

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Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü etkinlikleri için Bitlis’in Ahlat ilçesine giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Bahçeli ve Erdoğan, Ahlat’ta han çadırında sohbet etti.

Erdoğan, Bahçeli’yi Emir Bayındır Yerleşkesi’ndeki Devlet Bey Konağı’nda ziyaret etti. Görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TBMM Başkanvekili Celal Adan da katıldı.

SELÇUKLU MEZARLIĞINI ZİYARET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan mezarlıktaki anıtsal mezar taşlarını inceleyen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ecdat ve şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu. Ardından dualar edildi.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Mezarlık çıkışında şehit aileleri ve gazilerle buluşan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyarette Erdoğan’a Devlet Bahçeli ve Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kabine üyeleri ve kuvvet komutanları eşlik etti.