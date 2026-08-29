'Alo Adalet' hattının numarası belli oldu! Üç il pilot seçildi
12. Yargı Paketi kapsamında kurulacak “Alo Adalet” hattının numarası 135 olarak belirlendi. Uygulama eylül ayında Ankara, İstanbul ve İzmir’de başlayacak, ekim ayından sonra ise tüm adliyelerde devreye girecek.
12. Yargı Paketi kapsamında kurulacak Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları ile Alo Adalet Hattı (135) kademeli olarak faaliyete geçirilecek.
Uygulama, eylül ayında Ankara, İstanbul ve İzmir’de başlayacak. Pilot uygulamanın ardından sistem, ekim ayından sonra tüm adliyelerde devreye alınacak. Vatandaşlar, yargı hizmetlerine ilişkin talep ve şikâyetlerini Alo Adalet üzerinden iletebilecek.
Yeni sistemle mahkemeler için belirlenen hedef süreler ile dosyaların ortalama görülme ve bekleme süreleri takip edilecek. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Uzayan soruşturma ve davaların gecikme nedenleri incelenecek.
İKİ YILI AŞANLAR İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA PLANI
Özellikle iki yılı aşan dosyalar için özel çalışma planları hazırlanacak. Süreçlerin hızlandırılması amacıyla idari tedbirler alınacak. Alo Adalet’e veya yazılı olarak iletilen gecikme şikâyetleri kayıt altına alınarak sonuçları izlenecek.