AKP'li Yayman: Muhalefet sistemi yeniden yapılandıralım diyor, ama önce gelin anayasadan başlayalım

Tokat’ta konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 12 Eylül darbesini hatırlatarak tüm siyasi partilere yeni anayasa çalışmalarına destek verme çağrısı yaptı.

Yayman şunları ifade etti:

"Muhalefet sistem değişikliğinden bahsediyor. Muhalefet sistemi yeniden yapılandıralım diyor. Evet, sistemi yeniden yapılandırabiliriz. Hodri meydan! Ama önce gelin anayasadan başlayalım. Türkiye'yi küresel bir güç hâline getirecek yeni anayasayı milletimizle beraber yapalım ve Türkiye'yi bu darbe anayasasından, bu vesayetçi, ayıplı anayasadan kurtaralım diyorum"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Tokat’a geldi.

Yayman, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda basın açıklaması yaptı. Toplantıya AKP Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir ile Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu katıldı. MKYK üyeleri Abdülkadir Develi, Mustafa Özkan, Mehmet Ali Okur, Cengiz Tokmak, Hülya Terzioğlu ve Funda Akyol ile AKP Tokat İl Başkanı Adem Dizer de toplantıda yer aldı.

"DARBECİLERE HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin konuşan Yayman, şunları söyledi:

“46 yıl önce 12 Eylül'de Kenan Evren askeri darbe yaptı. Ve maalesef Türkiye'nin karanlık günlerine imza attı. Gençlerimizi idam ettiler. İnsanlarımızı cezaevine attılar. Bir insan Nazım Hikmet okuduğu ve edebiyat eserlerinin takip ettiği için Nihal Atsız okuduğu için cezaevine girdi. İnsanların sağcı solcu diye böldüler ve darbeyi hazırlamak için 5 bin tane bu ülkenin evladını kara toprağa gönderdi. Biz millet olarak darbecilere hakkımızı helal etmiyoruz. Ve darbecilerden şikayetçiyiz. Bugün de şikayetçiyiz. Öbür dünyada da şikayetçiyiz”

"HODRİ MEYDAN"

Darbelerin demokrasiyi geriye götürdüğünü belirten Yayman, 12 Eylül döneminde hazırlanan Anayasa’nın hâlâ yürürlükte olduğunu söyledi. Yeni anayasa çağrısında bulunan Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Demokrasiyi kaldırdı. Millet iradesini ortadan kaldırdı ve devleti ayıplı duruma düşürdü. Milletin iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımıyoruz. Darbe geride kaldı. 12 Eylül darbesinin ürünü olan Anayasa hala yürürlükte. Bu darbe Anayasası Türkiye'ye yakışmamaktadır. Darbe kötüyse darbeciler ayıplı bir iş yapmışsa bu ayıplı işlerden bir tanesi de 12 Eylül Anayasası'dır. Bu Anayasa Türkiye'ye dar gelmektedir. Bu anayasa Türkiye'ye yakışmamaktadır. Bu anayasa Türkiye'nin küresel hedefleriyle uyumlu bir anayasa değildir. Bu anayasa vesayetçi bir anayasadır. Bu anayasa milletini tehdit olarak gören ve bu anayasa milletine rağmen yapılmış olan bir anayasadır. Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı olarak hemen şimdi yeni Anayasa diyoruz. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Ve tüm partilerin bu anayasa destek vermesini istiyoruz. Muhalefet sistem değişikliğinden bahsediyor. Muhalefet sistemi yeniden yapılandıralım diyor. Evet sistem yeniden yapılandırabilir. Hodri meydan. Ama önce gelin anayasadan başlayalım. Türkiye'yi küresel bir güç haline getirecek yeni anayasayı beraber yapalım"