AKP'li sözcünün İsmet İnönü'ye hakareti meclisi karıştırdı: CHP salonu terk etti

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı 2. oturumu, AKP Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın’ın Cumhuriyetimizin ikinci Cumhurbaşkanı ve Lozan kahramanı İsmet İnönü’ye yönelik sözleri sonrası meclisi terk etmelere ve sert tartışmalara sahne oldu.

TARTIŞMA İNÖNÜ SÖZLERİYLE BAŞLADI

CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut’un "Kurtuluş Savaşı neden Kurtuluş biliyor musunuz? Yurt dışı başkentlerinden emir ve talimat almaktan kurtulmaktır" sözleri üzerine kürsüye çıkan AKP’li Aydın, "Yunanistan Başbakanı Venizelos’un oğlu Sofokles, Bursa işgalinde Osman Gazi Türbesi’ne gidip fotoğraf bile çektirmiş, bu küstahlığı yapmıştı. Fakat aradan geçen birkaç sene sonra, ikinci genel başkanınız İsmet İnönü, eşini Venizelos’un koluna taktı mı, takmadı mı?.. Taktı mı, takmadı mı?" diyerek İnönü’yü hedef aldı.

CHP'Lİ DALGIÇ'TAN "BURAYI KİRLETMEYİN" ÇIKIŞI

AKP’li Aydın’ın bu ifadeleri üzerine Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Burayı kirletmeyin. İsmet İnönü buranın konusu mu? İsmet İnönü gerçek gazidir. Kerameti kendinden menkul gazi değildir İsmet İnönü. Kendine gazi demekle, gazi olunmuyor. Adam vatanı için savaşmış. İşkembe-i kübradan gazi olunmuyor. Başka bir Grup Sözcüsü bulun kendinize. Burası öyle bir yer değil" sözleriyle sert tepki gösterdi.

CHP ÜYELERİ SALONU TERK ETTİ

Gerginliğin tırmanmasıyla oturuma ara verilirken, CHP grubu aranın ardından özür dilenmemesi halinde toplantıya devam etmeyeceklerini bildirdi.

Meclis Başkan Vekili Şahin Biba’nın, "Kimse kimseden bir beklenti içerisinde olmasın. Bu meclis çok şey gördü, çok hakaretler işitti ama kimse kimseden özür dilemedi" şeklindeki cevabı üzerine CHP üyeleri salonu terk etti.

TOPLANTI ERTELENDİ

Yaşanan bu krizin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı, 16 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'da toplanmak üzere ertelendi.