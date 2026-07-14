TBMM Komisyonu'nda tansiyon yükseldi: 'Adam olamamışsın' sözleri ortalığı karıştırdı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki "mali torba" görüşmelerinde İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın yolsuzluk iddiaları tansiyonu yükseltti.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in "Adam olamamışsın gelmişsin buraya" sözleriyle fitillenen karşılıklı sert tartışma sonrası toplantıya ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi, turizm sektörüne prim desteği sağlanması ile imalat sanayine yönelik istihdam teşviklerini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam etti.

YOLSUZLUK İDDİALARI TARTIŞMA ÇIKARDI

Teklifin görüşmeleri sırasında İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ile AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) ilişkin yolsuzluk iddiaları nedeniyle tartışma yaşandı.

Erhan Usta'nın EPDK'daki elektrik alımına ilişkin uygulamalarla 20 yılda toplam 53,1 milyar dolarlık yolsuzluk yapıldığı iddiasını gündeme getirmesi üzerine İsmail Güneş itiraz ederek bunun doğru olmadığını savundu.

KOMİSYONA ARA VERİLDİ

İki milletvekili arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine komisyon çalışmalarına 5 dakika ara verildi.

USTA SIRAYA YÜRÜDÜ, MİLLETVEKİLLERİ ARAYA GİRDİ

Ara verilmesinin ardından Erhan Usta ile İsmail Güneş arasındaki tartışma devam etti.

AKP'li Güneş'in "Adam olamamışsın gelmişsin buraya" sözleri üzerine Usta, "Sen adam değilsin" karşılığını verdi.

Usta, "Utanmaz herif. Adam değilmişim. Hakaret etme, bir bildiğin varsa bildiğini konuş" diyerek Güneş'in oturduğu sıraya doğru yürüdü.

Komisyondaki diğer milletvekillerinin araya girmesiyle iki isim arasındaki gerginlik yatıştırıldı.

GÖRÜŞMELER DEVAM ETTİ

Tartışmanın sona ermesinin ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki kanun teklifi görüşmelerine kaldığı yerden devam edildi. (ANKA)