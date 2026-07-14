AKP'li Şamil Tayyar partisini seçim tarihi vererek uyardı: Emekliye savaş açılması anlamına gelir

AKP'li Şamil Tayyar, emekli aylığına yönelik yürütülen politikaların önümüzdeki yılda da sürdürülmesi halinde bunun, emeklilere savaş açmak anlamına geleceğini belirterek partisine uyarılarda bulundu.

TAYYAR'DAN PARTİSİNE UYARI

Şamil Tayyar, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin liraya çıkarılmasını, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığına getirildiği 2023'ten bu yana iktidarın uyguladığı sıkı ekonomik programın bir örneği olarak nitelendirdi.

Nisan 2028'de bir seçim öngörülmesi nedeniyle bu politikanın önümüzdeki yıldan itibaren gevşetilmesinin beklendiğini belirten Tayyar; aynı politikalar sürdürülürse bunun, emeklilere savaş açmak anlamına geleceğini vurguladı.

"Eğer yeni yılda emekli maaşları aynı anlayışla belirlenecek olursa 17 milyonu aşkın 'emekliye savaş' açılması anlamına gelir." diyen Tayyar, partisini şöyle uyardı:

"Böyle bir savaşı hiçbir siyasi parti kazanamaz."

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmış. Yeni aylıkla ilgili teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş. Şunu eklemek isterim: Gördüğüm kadarıyla 3 yıldır uygulanan sıkı para politikası 2027 yılından itibaren gevşetilecek. Toplumun her kesimini rahatlatacak adımların yeni yılda periyodik olarak hayata geçirilmesi yüksek ihtimal. Seçim tarihi de 2028 Nisan gibi öngörülüyor. Buraya kadar tamam. Eğer yeni yılda emekli maaşları aynı anlayışla belirlenecek olursa 17 milyonu aşkın “emekliye savaş” açılması anlamına gelir. Böyle bir savaşı hiçbir siyasi parti kazanamaz."