Halk TV Ekonomi Son Dakika | TBMM'de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL oldu

Son Dakika | TBMM'de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL oldu Son dakika haberi... En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.