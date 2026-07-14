Son Dakika | TBMM'de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL oldu
Son dakika haberi... En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Geçtiğimiz günlerde 6 aylık enflasyon verilerinin resmi olarak açıklanmasının ardından memur maaşlarında güncelleme yapılarak artış gerçekleştirildi. Artışın ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrildi.
Teklif edilen düzenlemenin Meclis’ten geçmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı da yeniden belirlendi.
5,1 MİLYON EMEKLİ ETKİLENECEK
TBMM Plan Bütçe Komisyonu en düşük emekli aylığını yüzde 17,76 artışla 20 bin liradan 23 bin 552 TL’ye çıkaran maddeyi kabul etti.
Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 5.1 milyon emeklinin artıştan yararlanması bekleniyor.
ZAMLAR TEMMUZ MAAŞINA YANSIYACAK
Zam için 2026 yılının ilk 6 ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 17,76 enflasyon oranı esas alındı.
Milyonlarca emekli Temmuz ayı maaşını aldığında zamdan faydalanabilecek.