AKP'li Mehmet Metiner partisini zehir zemberek sözlerle uyardı

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın AKP'li Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ı tehdit ettiği yönündeki iddialar "vali ve milletvekili" tartışmalarını gündeme taşırken AKP'li Mehmet Metiner partisina dikkat çeken ifadelerle uyarıda bulundu.

"KİMSE ROLÜNÜ KARIŞTIRMAMALI"

"Bir ilin iktidar partisinin milletvekili ilin Valisine hükmetmeye kalkışmaz." diyen Metiner, valinin milletvekilinin emir eri olmadığını vurgulayarak "Kimse rolünü karıştırmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"İle hizmet konusunda karşılıklı saygı temelinde dayanışma ve yardımlaşma esastır. Seçilmişlerin atanmışlardan üstün olması ilkesi, milletvekilinin kendini Valinin üstünde görmesi anlamına gelmez." ifadelerini kullanan Metiner sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Valinin emrinde olduğu otorite seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamıdır ve Cumhurbaşkanımız tarafından atanmış İçişleri Bakanıdır. Ne Valiler milletvekillerinin amiridirler ne de milletvekilleri Valinin amiridirler."

"DEVLETİMİZİN PARTİ DEVLETİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

Partisine zehir zemberek sözlerle uyarılarda bulunan eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Bu bağlamda herkesin gözden kaçırmaması gereken asıl gerçek şudur: AK Parti’mizin devleti yöneten parti olması, devletimizin parti devleti olduğu anlamına gelmez. CHP’nin parti devleti anlayışıyla hareket edenler hem devleti herkesin devleti olmaktan çıkartırlar, dolayısıyla başka partiden vatandaşların devlete aidiyet ve sadakat duygusunu tahrip ederler hem de bu tavırlarıyla kendi partilerine zarar verirler. Siyasal elitizm ve parti devleti anlayışı AK Parti’mizin kuruluş ilkeleri dolayısıyla reddedip mahkum ettiği bir anlayıştır."