AKP'li vekilin valinin tehdidini kamuoyuna açıklaması Mehmet Metiner'i kızdırdı

AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek yakın koruma talep ettiğini açıkladı.

Korkmaz'ın yaşadıklarını katıldığı bir yayında kamuoyuyla paylaşmasına AKP'li Mehmet Metiner tepki gösterdi.

Yaşananların parti içinde kalması gerektiğini savunan Metiner, Burdur Valisi'ni kişisel olarak tanıdığını ve böyle bir olayın yaşanabileceğine ihtimal vermediğini ifade etti.

MEHMET METİNER'DEN AKP'Lİ VEKİLE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP'li milletvekiline tepki gösteren Metiner, şu değerlendirmede bulundu:

"Az buçuk siyaset biliyor olsaydı şayet böyle bir şey varsa gider konuyu evvela TBMM AK Parti Grup Başkanımızla, sonra Genel Merkezdeki yöneticilerimizle paylaşır. Cumhurbaşkanımızla konuşur. İçişleri Bakanımızla gider bizzat konuşur."

Böyle bir konunun kamuoyuyla paylaşılmasının iktidara zarar vereceğini savunan Metiner, "Kendisine saygısı olan bir milletvekili asla kendi ilindeki bir Vali ile bu şekilde didişmez. Çünkü bu iddiayla medyanın karşısına çıkan bir vekile artık herkes kifayetsiz, iktidarsız ve güçsüz gözüyle bakar. Nereden baksan akla ziyan bir açıklama bu… Bir insan kendini hiçliğe ve yokluğa böyle mi mahkûm eder? Kendi ilindeki hiçbir seçmen de Vilayet üzerinden halledilecek bir sorunu kendisine taşımaz. Bu saatten sonra kendi ilinde artık bir hiç veya yok hükmündedir bence bu vekilimiz" dedi.

Metiner ayrıca Adem Korkmaz'ı AKP'den milletvekili yapanlara da şu ifadelerle sitem etti:

"Siyaset bilmeyeni siyasetçi diye milletin başına geçirirseniz olacağı da bu olur işte!"