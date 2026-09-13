AKP'li vekilden 'Vali tehdit etti' iddiası! Yakın koruma talep etti

AKP Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine tehdit niteliğinde ifadeler kullanıldığını öne sürerek yakın koruma talep etti.

Korkmaz, Gür Haber sitesinin YouTube ve Facebook'ta yayınlanan programına katıldı. Burdur'da zorunlu dijital su sayacıyla ilgili tepkileri Ankara'da dillendirdiğini, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuya müdahale ettiğini söyledi.

Daha sonra Burdur'da kendisi hakkında, Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın "Ben de hocayı götürürüm" şeklindeki ifadesini duyduğunu belirten Korkmaz, Vali Bilgihan ile görüşmeye gittiğini aktardı.

AKP Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz

"BENİM CAN GÜVENLİĞİMİ KİM KORUYACAK?"

O ifadeyi Bilgihan'a sorduğunu aktaran Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, böyle bir şey olursa hocayı götürürüm. 'Seni' demiyor, aynı ifadeyi, 'Hocayı götürürüm' şeklinde tekrarlayınca konuşacak şey bitmiştir. Ben bir yıldır bunun ağırlığıyla yaşıyorum. 'Götürürüm' ifadesi ortada duruyor. Ne anlayacağım? Bu siyasi bir ifade midir? Benim can güvenliğimi kim koruyacak? Ben bu tehdidin içini nasıl dolduracağım? Ben bunun için Ankara Valiliği'nden koruma talep ettim, can güvenliğim için."

Korkmaz, söz konusu dilin "ezbere bir dil olmadığını, bilinçli şekilde inşa edildiğini" söyleyerek, "söylenen sözle bütünleşen uygulama ve davranışlar, en son 30 Ağustos kutlamalarında Valilikten tardedilmesi üzerine" adresinin bulunduğu Ankara'da, valilikten koruma talep ettiğini aktardı.

"AÇIK, DOĞRUDAN VE CİDDİ BİR TEHDİT" İDDİASI

9 Eylül 2026'da Ankara Valiliği’ne sunduğu dilekçede kendisine yönelik ifadelerin tehdit niteliğinde olduğunu belirtti. Dilekçede, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan’ın Korkmaz'a, “Sen bana savaş açtın, ben de yine söylüyorum, bana bir şey olursa hocayı götürürüm” şeklinde ifade kullandığı iddia edildi.

Korkmaz, bu sözlerin kendisine yönelik “açık, doğrudan ve ciddi bir tehdit” niteliğinde olduğunu belirtti.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan

YAKIN KORUMA TALEP ETTİ

Korkmaz dilekçesinde, yakın koruma tahsis edilmesini istedi. Ayrıca yakın koruma tedbirinin milletvekilliği görevinin gerektirdiği siyasi ve kamusal faaliyetler ile il içi ve il dışı seyahatlerde de uygulanması talep edildi. (ANKA)