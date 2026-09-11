AKP aday bile çıkarmadığı Foça'yı, sandıkta kaybettiği Bahçelievler'i "Rozetle" kazandı!

Üsküdar’ın ardından AKP’nin transfer hamleleri İzmir Foça ve Bahçelievler’de de sonuç verdi. AKP, aday göstermediği Foça’da belediye başkanlığını, Bahçelievler’de ise sandıkta elde edemediği meclis çoğunluğunu transferlerle kazandı.

AKP’nin yerel yönetimlerdeki transfer hamleleri sürüyor. CHP’den Foça Belediye Başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı’nın AKP’ye geçmesiyle parti, son yerel seçimde aday dahi göstermediği ilçenin belediye başkanlığını kazandı. İstanbul Bahçelievler’de ise üç CHP’li meclis üyesinin AKP’ye katılması, belediye meclisindeki çoğunluğun yaklaşık iki buçuk yıl sonra Cumhur İttifakı’na geçmesini sağladı.

AKP ADAY GÖSTERMEDİĞİ FOÇA’YI TRANSFERLE ALDI

CHP’nin 2024 yerel seçimlerindeki Foça adayı Saniye Bora Fıçı, yüzde 49,6 oyla belediye başkanı seçildi. AKP’nin aday çıkarmadığı ilçede Fıçı’nın ardından en yüksek oyu MHP’li Taner Acar aldı.

Fıçı’nın AKP’ye katılmasıyla parti, sandıkta aday göstermediği Foça Belediyesi’nin yönetimini transfer yoluyla elde etmiş oldu.

Saniye Bora Fıçı, AKP'ye geçme kararını kentin sorunlarına daha güçlü çözümler üretme hedefiyle aldığını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteği için teşekkür eden Fıçı, ayrım gözetmeden tüm Foçalılara hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti. Fıçı, “Göreve geldiğim ilk andan itibaren tek bir önceliğim var: Foça” ifadelerini kullandı.

AĞABEYİNDEN SERT TEPKİ

Fıçı’nın ağabeyi ve eski Gerenköy Belediye Başkanı Orhan Bora da sosyal medya hesabından kardeşinin kararına tepki gösterdi. Parti değişikliğini kendisini arayanlardan öğrendiğini belirten Bora, şunları söyledi:

“Değerli Dostlar, Facebook’ta zaman zaman yaptığım paylaşımlar arasında en çok sıkıldığım ve üzgün olarak yazdığım paylaşımlardan biri bu paylaşımım olsa gerek bildiğiniz üzere Foça Belediye başkanı Saniye Bora Fıçı sosyal demokrat ve Atatürkçü insanların oylarıyla seçildiği partililere rağmen asla tasvip etmediğim ve yaşamım boyunca da affetmeyeceğim bir şekilde AKP’ye geçmiştir. Bende sizler gibi beni arayan insanlardan öğrendim bu parti değiştirme meselesini. Ne olduğunu nasıl bir ruh haliyle böyle bir karar verdiği konusunda da hiçbir bilgim yok.”

Bora, kardeşinin kararını siyasi açıdan kabul etmediğini vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ancak şartlar ne olursa nasıl olursa olsun böyle radikal bir kararı asla tasvip etmediğimi ve bu aşamadan sonra kardeşlik hukuku dışında siyaseten benim için yok hükmünde olduğunu bütün yol arkadaşlarımın birlikte siyaset yaptığım dostlarımın bilmesini istiyorum. Ben ve bütün ailem Atatürk’ün yolundan ilke ve ideallerinden zerre sapmadan Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde iktidar yolculuğumuza daha kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Dönen dönsün ben dönmem yolumdan.”

CHP’YE 2004’TE KATILMIŞTI

Saniye Bora Fıçı, CHP’ye 2004 yılında katıldı. Fıçı, 2020-2023 yılları arasında CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

BAHÇELİEVLER’DE ÇOĞUNLUK EL DEĞİŞTİRDİ

İstanbul Bahçelievler’de CHP’li belediye meclis üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak da AKP’ye katıldı. Üç ismin transferiyle Cumhur İttifakı’nın belediye meclisindeki sandalye sayısı 23’e yükselirken CHP’nin üye sayısı 22’ye geriledi.

AKP, 2024 yerel seçimlerinde Bahçelievler Belediye Başkanlığını kazanmasına rağmen belediye meclisinde çoğunluğu elde edememişti. Üç CHP’li üyenin saf değiştirmesiyle meclis üstünlüğü yaklaşık iki buçuk yıl sonra Cumhur İttifakı’na geçti.

ROZETLERİ AKP İL BAŞKANI TAKTI

AKP’ye katılan üç meclis üyesinin rozetlerini AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da törende yer aldı ancak yeni üyelere rozet takmadı.

Bahadır, daha önce yayımladığı sosyal medya videolarıyla tepki çekmiş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da isim vermeden yaptığı bir açıklamada bu tartışmaya değinmişti.