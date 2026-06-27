Son Dakika | Adalar Belediyesi'nde Medine Pamuk Belediye Başkan Vekili seçildi

Görevden uzaklaştırılan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine belediye başkan vekilinin belirlenmesi için Adalar Belediye Meclisi toplandı. CHP’nin adayı Medine Pamuk, Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ali Ercan Akpolat'ın yerine belediye başkan vekilinin seçilmesi amacıyla Adalar Belediye Meclisi'nin 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü açıklamıştı.

Valilik açıklamasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca belediye başkan vekilinin belediye meclisi tarafından seçileceği ifade edilmişti.

VEKİL BELLİ OLDU

Adalar Belediye Meclisi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda başkan vekilinin belirlenmesine yönelik oylama yapıldı. Adalar Belediye Başkan Vekilliği’ne CHP'nin adayı Medine Pamuk seçildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Haziran'da gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte çok sayıda belediye yöneticisi ve çalışanı da tutuklanmıştı.

Başsavcılık, şüpheliler hakkında “rüşvet”, “irtikap”, “resmî belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet ile “görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma yürütüyor.