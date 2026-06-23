Son Dakika | Adalar ve Silifke belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan AKPOLAT, hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine; Silifke Belediye Başkanı Mustafa TURGUT ise hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İçişleri Bakanlığı'nın X paylaşımı (23 Haziran 2026)

AYNI GECE TUTUKLANMIŞLARDI

CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, 19 Haziran Cuma günü gözaltına alınmıştı.

Her iki isim de 23 Haziran gecesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.