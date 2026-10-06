Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, tutuklanma iddiasına neden olan 53 bin liralık banka işlemini hatırlatıp fon skandalı üzerinden iktidara tepki gösterdi. Durak, kardeşinin 53 bin liralık avukatlık ücretinin 'rüşvet' olarak gösterildiğini savunup AKP'li Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2,2 milyar liralık fon vurgunu hakında işlem başlatılmamasına tepki gösterdi.

Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, tutuklandığı Adalar Belediyesi dosyası ve CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturması üzerinden yargıya tepki gösterdi. Durak, küçük para hareketlerinin soruşturma konusu yapıldığını, buna karşılık AKP’li isimlerle ilgili büyük iddialarda aynı hassasiyetin gösterilmediğini savundu.

53 BİN LİRALIK AVUKATLIK ÜCRETİNE RÜŞVET DEMİŞLER

Durak, tutuklu bulunduğu dosyada kardeşinin kendi mesleki kazancı olan 53 bin TL’lik avukatlık ücretinin rüşvetle ilişkilendirilmeye çalışıldığını söyledi.

CHP Kurultayı dosyasında ise kendi hesabından çektiği 900 TL’nin “menfaat karşılığı oy kullandırma” iddiasıyla bağlantılandırılmak istendiğini belirtti.

Durak, “İşte “Ak” Parti’nin kara düzeni” sözleriyle yargı süreçlerine tepki gösterdi.

MASAK VE SAVCILIK VURGUSU

Durak, banka hesaplarının MASAK ve savcılık tarafından ayrıntılı biçimde incelendiğini belirterek, 900 TL üzerinden yolsuzluk hikayesi kurulmaya çalışıldığını iddia etti.

Durak açıklamasında, “MASAK ve savcılık bütün bunlar olurken ve milyarlarca dolar vatandaşın cebinden doğrudan birilerinin cebine uçarken boş durmamış, benim kendi hesabımdan çektiğim 900 TL’yi kovalamış” dedi.

“1,5 YILDIR İDDİANAME YAZILMADI”

Durak, İstanbul’dan Ankara’ya giderek ifade verdiğini hatırlattı. Söz konusu soruşturmanın CHP Kurultayı’na ilişkin butlan kararına da gerekçe yapıldığını belirten Durak, “İstanbul’dan Ankara’ya gidip ifade verdiğim ve butlan kararına da gerekçe yapılan bu soruşturmada benim 900 TL konusunda 1,5 yıldır iddianame dahi yazılmamış” ifadelerini kullandı.

ADALAR BELEDİYESİ BÜTÇESİYLE KARŞILAŞTIRDI

Durak, Adalar Belediyesi’nin 2026 yılı toplam bütçesinin, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı hakkında gündeme gelen rakamın yaklaşık yedide biri olduğunu söyledi.

Durak, “Yani Adalar Belediyesi’nin 7 yıllık bütçesini tek hisse işlemi ile “kazananlar” iktidarda biz cezaevindeyiz” dedi.

“KARA, KATRAN KARASI ADALET”

Durak'ın sosyal medyada yankı bulan paylaşımı şöyle:

"Tutuklandığım Adalar Belediyesi dosyasında, kardeşimin kendi mesleki kazancı olan, kendi banka kartıyla ATM’den kendi hesabına yatırdığı 53.000 TL’lik bir avukatlık ücretini rüşvete bağlamaya, CHP’nin 38. Olağan Kurultay soruşturması dosyasında benim kendi hesabımdan çektiğim 900 TL’yi menfaat karşılığı oy kullandırmayla ilişkilendirmeye çalışan yargı ile, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın tek fon üzerinden milletin cebinden kendi cebine aktardığı anlaşılan 2.200.000.000 TL’lik vurguna karşı soruşturma işlemleri yapmaya eli gitmeyen yargı aynı yargı.

İşte “Ak” Parti’nin kara düzeni.

Biz şafak baskınlarıyla cezaevlerine gönderilip, işlemediğimiz suçlara ilişkin aylardır iddianame beklerken onlar sadece nefsine uymuş kurbanlar olmuş çoktan…

Bizim banka hesaplarımız MASAK ve savcılık tarafından didik didik edilip 900 TL’lerin peşine düşülürken ve buradan akla zarar yolsuzluk hikayeleri çıkarılırken AKP’li kimi siyasetçiler 456.000 yurttaşın dişinden tırnağından artırdığı son birikimlerini cebe indirmiş.

MASAK ve savcılık bütün bunlar olurken ve milyarlarca dolar vatandaşın cebinden doğrudan birilerinin cebine uçarken boş durmamış, benim kendi hesabımdan çektiğim 900 TL’yi kovalamış. İstanbul’dan Ankara’ya gidip ifade verdiğim ve butlan kararına da gerekçe yapılan bu soruşturmada benim 900 TL konusunda 1,5 yıldır iddianame dahi yazılmamış.

İşte “Ak” Parti’nin kara (mizah) düzeni.

İçinde örgüt kurmakla suçlandığımız ve zarara uğrattığımız iddia edilen/edilecek olan Adalar Belediyesi’nin 2026 yılı toplam bütçesi (yaklaşık 220 personelin maaşı dahil tüm giderler) eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın elde ettiği rakamın yaklaşık 7’de 1’i kadar.

Yani Adalar Belediyesi’nin 7 yıllık bütçesini tek hisse işlemi ile “kazananlar” iktidarda biz cezaevindeyiz.

Onlar nefsinin kurbanı, biz de onların.

İşte “Ak” Parti’nin kara, katran karası adaleti."