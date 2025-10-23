Gürel Yurttaş

Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı

Yayınlanma:
Güncelleme:

Galatasaray son yıllarda futbol takımı olarak Türkiye'nin zirvesine çıktı.
En iyilerinden değil, en iyisi oldu.
Bunu da aldığı sonuçlarla gösteriyordu zaten; şampiyonluklarıyla da.
Bir Avrupa başarıları eksikti bu dönemde, onu da yapıyor şu anda. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 2 galibiyetle tur için umutlandı, umutlandırdı.


Liverpool maçından sonra Bodo Glimt'i de yenen sarı kırmızılı takımın Ajax'ı da yenmesi sürpriz olmaz.
Başta dediğim gibi... Futbol takımı olarak Türkiye'nin zirvesine çıktı.
Bu sezon ise diğer branşlarda da gösteriyor kendini.
Bu hafta sadece futbol değil, 2 Avrupa maçı daha vardı Galatasaray'ın.

3'TE 3 YAPTI

Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Almanya takımı Fitness First Würzburg Baskets’i 89-83 yendi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring de EuroLeague Women B Grubu üçüncü maçında Arena Sopron’da Macaristan’ın Sopron Basket takımı'ını 83-64 gibi farklı bir skorla ezip geçti.
Kadın voleybolda da ligde 3'te 3 yaptı.

DURSUN ÖZBEK VE ARKADAŞLARININ ESERİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futboldan sonra diğer branşlara da el attı bu sezon başında.
Kadın voleybol takımı çok güçlü artık.
Basketbolda alınan sonuçları da yukarıda belirttim.

Bu demektir ki artık Galatasaray en iyi futbol takımı olarak anılmayacak sadece. Galatasaray en iyi spor kulübü yarışında da öne çıkmanın peşinde.
Bu da gerçekleşebilir eğer böyle giderse.
Dursun Özbek ve arkadaşlarının eseri bu. Kendilerini tebrik ederim.

PEKİ YAKIŞMAYAN NE?

Şimdi... Burada Galatasaraylı taraftarlara da büyük iş düşüyor.
Taraftar olarak hem takımlarının arkasında duruyorlar durmasına da...
Hepsi değil ama içlerinden gruplar bazen yakışmayan hareketlerde bulunuyor maalesef.
Mesela dünkü maçta. Kendi oyuncunu ıslıklamak, protesto etmek nedir? Hem de takım öndeyken.
Bunu daha önce Leroy Sane'ye de yapanlar vardı, şimdi ne oldu?
Barış Alper bu takımın bir oyuncusu. Arabistan'dan gelen bir teklif aklını karıştırdı. Karıştırmayacak gibi de değildi yani. Sonuçta Galatasaray yönetimi bu işi de çözdü.
O halde... Bu ıslıklar, protestolar ne?

Galatasaraylı futbolcuyu şaşkına çeviren tepkiGalatasaraylı futbolcuyu şaşkına çeviren tepki

Her futbolcu her maçta ağzıyla kuş mu tutacak yani? Kötü günü olmayacak mı?
Yarın öbür gün Osimhen 2 gol kaçırırsa onu da ıslıklayacak mısınız?
Hem o protesto sadece Barış Alper'i mi etkiliyor sanıyorsunuz.
Takım arkadaşları ne hissediyor acaba. "Bugün ona, yarın bize" diye akıllarına gelmiyor mudur?
Diğer takımlarda da oluyor bu. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta.
Maç oynanırken futbolcusunu protesto eden taraftarı kabul etmiyorum ben. Tepki gösterebilirsin, bunun başka yolları da var. Maç oynanırken protesto etmek hem protesto edileni yıkar, hem de takım arkadaşlarını etkiler.
Yakışmıyor!
Kendisine "Taraftar" diyenlere hiç yakışmıyor hem de...

Gürel Yurttaş
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
