Galatasaraylı futbolcuyu şaşkına çeviren tepki
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz oyundan çıktığı sırada sürpriz bir tepkiyle karşılaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray sahasında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaştı. Rams Park’taki mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 65. dakikada yerini Eren Elmalı’ya bıraktı. Milli futbolcu oyundan çıkmaz üzere saha kenarına doğru geldiği sırada sürpriz bir tepkiyle karşılaştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ’A PROTESTO

Mücadeleyi takip etmek üzere stada gelen taraftarlar, performansını beğenmedikleri Barış Alper Yılmaz’ı ıslıklayarak protesto etti.

Sahne Osimhen'in zafer Galatasaray'ın: Artık rüzgar aslanın yönüne esiyorSahne Osimhen'in zafer Galatasaray'ın: Artık rüzgar aslanın yönüne esiyor

NE OLMUŞTU?

Osimhen ve Icardi’nin yokluğunda sezona çok iyi bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, Neom’a transfer olmak istemiş ancak talebi reddedilmişti. Milli futbolcu, 2 hafta kadro dışı bırakılırken daha sonrasında Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladı. Ancak futbolcu geri dönüş sonrası iyi bir performans sergileyemedi.

