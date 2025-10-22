Sedat Kaya

Sedat Kaya

Sahne Osimhen'in zafer Galatasaray'ın: Artık rüzgar aslanın yönüne esiyor

Yayınlanma:

Galatasaray müthişti.
Bodo Glimt’i sadece yenmedi, ezdi.
Geçen yıl Avrupa Ligi’nde yarı final oynayan Norveç ekibine Rams Park’ı dar etti.
Bu zaferin başrolünde tartışmasız Nijerya Aslanı Osimhen vardı.
O, sahada sadece bir forvet değil, bir içgüdü fırtınası.
Her koşusu avını koklayan bir yırtıcının kararlılığıyla,
her vuruşu ormanın ölümcül sessizliğini yırtan bir hüküm gibi.

Bodo savunması onun karşısında hem topu, hem cesaretini kaybetti.
Çünkü Osimhen, fırsat bekleyen değil, fırsatı yaratan bir avcı.
Adam bir dakika önce sakatlanmış, acı içinde kıvranmıştı.
Tedavi oldu, kalktı… Ve kalkar kalkmaz ağları sarstı.
3'ncü dakikadaki bu gol, sadece bir skor değil, sanki bir zaferin müjdesiydi.

O an Rams Park yıkıldı.
50 bin nüfuslu küçük bir kentten gelen Bodo Glimt,
54 bin kişilik bir arenanın ürettiği ses, coşku ve titreşim karşısında ne yapacağını şaşırdı.
Galatasaray, sarı kırmızı bir kasırga gibi aktı rakip kaleye.

Öyle bir baskı kurdu ki, Bodo kendini ağır siklet bir boks maçında, rakibinden art arda kroşeler yemiş, sendeleyen bir dövüşçü gibi buldu.
Savunmaları çözüldü, adımları tökezledi, nefesleri kesildi.
Ve 32. dakikada yine Osimhen sahneye çıktı.
Bir kez daha fileleri havalandırdı,
skoru 2-0’a, tribünleri coşkunun efsunlu doruğuna taşıdı.

Osimhen’in gollerinde Lemina ve Yunus’un bitmek bilmeyen ön alan baskısının payı büyüktü.
Galatasaray ilk yarıda öyle üstün oynadı ki, hızlı çıkışlarıyla tanınan Bodo pozisyon bulmakta bile zorlandı. Bir kez direğe takıldı, diğerlerinde Galatasaray savunmasını geçemedi.
İkinci yarının başlarında Bodo Glimt toparlanır gibi oldu.
Kısa paslarla nefes almaya, oyunu kendi yarı sahasından çıkarmaya çalıştı ama bu sadece bir yanılsamaydı.
Çünkü Yunus’un golü, Norveç ekibinin umudunu kırdı. Bu üçüncü golle sahadaki roller değişti. Bu kez topu baskıyla kapan Osimhen, golü atan ise Yunus’tu.
Bodo, Hermessen ile bir gol buldu ama son düdük çaldığında skor tabelası 3–1’i gösteriyordu.
Bu maçın hikâyesi 3-1'lik galibiyetten çok daha büyüktü.
Osimhen, 2 gol bir asistle maçın kahramanı.
Yunus, nefes kesen üçüncü golün mimarı.
Lemina ve Torreira, orta sahada birer zırh gibi..
Leroy Sane özüne döndü.
Savunma kusursuzdu.
Evet, sahneye Osimhen çıktı ama o sahnenin arkasında tüm bir takım vardı.
Her pas, her koşu, her mücadele bu kolektif zaferin notalarını yazdı.

Şampiyonlar Ligi’ne ağır bir Frankfurt hezimetiyle başlayan Galatasaray, Liverpool zaferinin ardından Bodo’yu da devirdi.
Artık rüzgâr tersine değil, Aslan’ın yönüne esiyor.
Bu galibiyetle birlikte takım 6 puanla rotasını da buldu.
Ve bu rota, doğru rota.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Gölge etme

 20 Ekim 2025 Pazartesi 11:46

Fenerbahçe'deki hayal kırıklığını açıkladı: Bu futbolla şampiyonluk hayal

 19 Ekim 2025 Pazar 22:14

Galatasaray'ın en büyük kazancını açıkladı: Bir yıldızın yeniden doğuşu

 18 Ekim 2025 Cumartesi 22:12

Hakan için yeryüzü ağıdı

 16 Ekim 2025 Perşembe 14:53

Ay yine parlıyor yıldız yine ışıldıyor: Milli takım bize ne anlatıyor?

 14 Ekim 2025 Salı 23:56

Milli takım ışık saçtı: Maçın kahramanını açıkladı

 11 Ekim 2025 Cumartesi 23:50

Bir ülkenin kalbi patladığında

 10 Ekim 2025 Cuma 11:32

Gerçek sanık sandalyesinde

 06 Ekim 2025 Pazartesi 12:11

Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı

 05 Ekim 2025 Pazar 22:11

Beşiktaş'ı galibiyetten eden olayı açıkladı: Galatasaray hatayı affetmedi

 04 Ekim 2025 Cumartesi 22:13
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
Sahne Osimhen'in zafer Galatasaray'ın: Artık rüzgar aslanın yönüne esiyor
Serra Karaçam
SerraKaraçam
Nedir bu nadir elementler?
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Dünya savaşa mı hazırlanıyor?
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
Fikret Bila
FikretBila
KKTC’nin bağımsızlığı
İstanbul'da erkek dehşeti! Eski eşinin evine yanıcı madde attı
İstanbul'da erkek dehşeti! Eski eşinin evine yanıcı madde attı
Özgür Özel meydanda tek tek açıklamıştı: İşte AKP'li belediyedeki skandalların ayrıntıları
Özgür Özel meydanda tek tek açıklamıştı: İşte AKP'li belediyedeki skandalların ayrıntıları
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Beşiktaş kötü gidişata 'dur' dedi: Kartal Konya'da zorlanmadı
Beşiktaş kötü gidişata 'dur' dedi: Kartal Konya'da zorlanmadı