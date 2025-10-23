Galiba Erdoğan futbolda olduğu gibi tiyatroda da başarısız olunca başımıza bunlar geldi.

Futbolculuğunu bilmeyen yoktur.

Ya tiyatroculuğunu!!

Aslında oyunu tarihe geçti. Ancak farklı nedenle.

Yazdığı, yönettiği ve oynadığı oyunun adı -başlıkta gördünüz zaten- Mas-Kom-Ya.

Yani: Masonlar.. Komünistler.. Yahudiler..

Yıl 1974.

Recep Tayyip Erdoğan, yavaş yavaş siyasete ısınıyor. Milli Selamet Partisi gençlik kollarında. Daha ziyade Kasımpaşa’nın bağlı olduğu Beyoğlu’nda faaliyet gösteriyor.

O sırada da zaten Beyoğlu Gençlik Komisyonu’nda, “hayatının ilk başkanlığını” idrak ediyor!

Ne yapar gençlik komisyonları? Kültürel faaliyetler..

Genç Erdoğan'da “yapılırsa böyle yapılır” der gibi, biyografisinde ilginç bir yere sahip bir işe soyunur!

Tiyatro için bir oyun yazar, sahneye koyar.. Hatta oynar!

Aslında oyun, antikomünist bir derlemeden ilham alınarak yazılmıştı.. Hatta Kazım Karabekir’in anılarını dayanak aldığı söyleniyordu. Ne var ki Erdoğan, oyunda sadece komünistlere değil, masonlara ve yahudilere de yer vermeyi seçmişti.

İnsanın aklına Hitler’in düşman olduğu kesimleri getirse de, masonlar, konuyu Erdoğan'ın orijinal reçetesine dönüştürüyordu.

“İyi evlat” rolünü üstlenen genç Erdoğan ve arkadaşları oyunlarıyla turneye de çıkıyordu.. Rize, Trabzon, Konya derken.. Yolları Ankara’ya da düştü ve liderleri Erbakan Hoca karşısında oynamayı başardılar.

Erbakan Ecevit hükümetinde başbakan yardımcısı olarak yer alıyordu. Hareketin geldiği bu önemli noktada oyun da bu duruma yakışır bir yerde, Ankara Palas’ta sahnelenmiş.. Necmettin Erbakan, Hasan Aksay, Şevket Kazan, Oğuzhan Asıltürk gibi isimlerin beğenisine sunulmuştu.

*. *. *

Oyunu aklıma getiren, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası büyük üstadı Remzi Sanver’in tutuklanması oldu.

Şu nedenle:

Remzi Sanver Can Holding dosyasından tutuklu.

Gerekçe de Holding bünyesindeki Bilgi Üniversitesi’nin rektörü sıfatıyla kara para aklama soruşturmasıydı.

İyi de Emniyet’in ilgili birimi.. Savcılık.. Sonunda tutuklayıp cezaevine gönderen mahkeme.. Onun hakkında iki satır okumamış mıydı?

Sorunun nedeni çok basit: Sanver, Bilgi’de 2011-2015 yılları arasında rektörlük yapmıştı. Yani üniversite Can Holding tarafından alınmadan TAM 4 YIL ÖNCE!

Bu durumda CAN Holding dosyasına nasıl eklenivermişti acaba!

2019 yılında bir baz istasyonuna yakalanarak mı!!!

Biliyorsunuz, son operasyonların iki kahramanı var: Bir sür sonra neyi itiraf ettiklerini unutan GİZLİ TANIKLAR Ve İstanbul’da aynı sırada yüz binlerce insanla birlikte şüphelinin kaydını tutan baz istasyonları.

Sanver’in dosyasında hangisini bulacağız, kimbilir!

Ama, Galatasaray lisesinden yakın arkadaşı Serdar Dinçbaylı onu, AÇIK TANIK olarak şöyle anlatıyor:

“Remzi bir öğrencinin okuyabileceği en üst seviyede eğitimini tamamlayarak 36 yaşında profesör olmayı başaran bir dehadır.

Dehadır derken abartmıyorum, yakın tarihimizin en büyük matematikçisi John Nash ile kankadır Remzi; muhabbeti vardır. Muhabbet derken, “Anangil nasıl, babangil nasıl” kıvamında değil, “Oyunlar teorisi ve diferansiyel geometri” tartışırlardı Nash bu dünyadan göçüp gidene kadar.

Sınırsız bilgileri, muhteşem kariyerinin yanında dünyanın en iyi insanıdır. Sadece arkadaşlarına değil yetiştirdiği sayısız öğrenciye karşı da aynı oranda iyidir. Bilgi Üniversitesi’nin rektörüyken okulda eylem yapan öğrencilere, “Çok yoruldu çocuklar” diye iskemle göndermişliği vardır.

Can Holding soruşturması kapsamında “Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları ile tutuklandı Remzi.

Mahkeme sürüyor, tabii ki karış karış konuşamam ama bana göre Remzi’nin bir suç işleme ihtimali yok. Bütün günahlarını toplasak bir yüksüğü dolduramayız.

Bir devlet büyüğünün (Kimse artık) araya girmesiyle Can Holding’e satılan Bilgi Üniversitesi’nde rektörlük yapmamış olsa bu sabah evinde uyanacaktı Remzi.

Remzi’nin tutuklanmasıyla bir kez daha net olarak anladık ki suçsuzlar merhametsiz çarkın kurbanı oluyorlar.”

*. *. *

Erdoğan’ı artık hepimiz tanıdık. Yıllardır nice örneğine tanık olduk. Hem o örnekler.. Hem de yüreğini koyduğu oyunu “MAS-KOM-YA” profilini çiziyor.

Kendisinin de defalarca dile getirdiği üzere, KİNDAR yanı onu da memleketi de rahat bırakmıyor!