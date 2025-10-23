KPSS tercihlerine de müdahale etmişler

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemine girilerek, en az altı öğrencinin üniversite tercihlerinin son gece değiştirildiğine ilişkin dünkü yazımdan sonra yer yerinden oynadı.

Gün boyu telefonum susmadı.

WhatsApp hattıma ve e-mail adresime iletiler yağdı.

Birden çok mağdur bana ulaşıp şikayet dilekçelerini gönderdi.

Yalnızca Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girenlerin değil, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) başarılı olan memur adaylarının da tercihlerine son gece müdahale edilmiş.

Nizip’i beklerken, İzmir’e atandı

Mağdurun adı, B.A.

Malatya’da yaşayan sağlık teknikeri B.A., geçen yıl KPSS sınavında büyük bir başarı elde ederek, 94.3 puanla 1.057.388 aday arasında 237. oldu.

B.A., tercihlerin yapılacağı son gün, 8 Mayıs’ta ÖSYM sistemine girdi. Malatya’da yaşayan ailesine, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde öğretmenlik yapan nişanlısına yakınlığını ve ekonomik şartları göz önünde bulundurarak, ilk altı sıraya Gaziantep’i, sonraki altı sıraya İzmir’i ve en sona Ankara’yı yazdı.

Saat 23.45’te tercihlerine son şeklini verdi.

Ancak içi içine sığmadı.

Kontrol için saat 00.01’de yeniden sisteme girdiğinde başından aşağıya kaynar sular döküldü. Çünkü ilk 10 tercihi silinmiş, son dört tercihi ise olduğu gibi bırakılmıştı.

B.A., sabah Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemede, B.A.’nın sistemine saat 23.52’de girildiği belirlendi. Ancak IP kullanıcısı saptanamadı ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

B.A., Ankara’ya gidip ÖSYM’ye başvurdu. Kurumdaki yetkililer “Şifrenizi ailenize, nişanlınıza veya arkadaşınıza vermişsinizdir” dediler. B.A., kimseyle paylaşmadığını söylese de sonuç alamadı.

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atandı.

Ankara 27. İdare Mahkemesi’nde ÖSYM aleyhine dava açtı. ÖSYM tarafından gönderilen savunmada, şifrelerin geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulduğu, adayın paylaşması dışında şifreyi bir başkasının bilmesi, görmesi ve edinmesinin mümkün olmadığı, işlemlerden adayın sorumlu bulunduğu belirtildi. “Şifrenin aday tarafından özenle korunması ve kesinlikle başka hiç kimseyle paylaşılmaması çok önemlidir” denildi.

B.A., şu an İzmir’de çalışıyor.

Ailesine ve nişanlısına yakın olduğu için Gaziantep’e ve Nizip’e atanmak istediğini söylüyor. İzmir’de kalması halinde hem tayin için gerekli hizmet puanının düşük olacağını hem de ekonomik olarak zorlanacağını kaydediyor.

Savcılık ‘Sen VPN ile girip kendin değiştirmişsindir’ demiş Meğer üniversite tercihlerine yalnızca bu yıl değil, geçen yıl da müdahale edilmiş. Mağdurun adı, N.K. İstanbul’da yaşayan N.K., 9 Haziran 2024’te YKS’ye girmiş. 350 puan alıp genel değerlendirmede 147.600’ncü olmuş. Bu puan, iki yıldır okumak için çabaladığı kimya veya kimya mühendisliği bölümüne girmesine yetiyor. 2 Ağustos 2024’te ÖSYM sistemine girip tercihlerini işaretlemiş. ÖSYM, 13 Ağustos 2024’te yerleştirme sonuçlarını açıkladığında N.K., tercih etmediği bir bölüme, Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon bölümüne girdiğini görüp şoka uğramış. Babasıyla birlikte Ankara’ya giderek, ÖSYM’ye başvurmuş ve ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şikayette bulunmuş. Yapılan araştırmada, N.K.’nin tercihlerinin 4 Ağustos 2024’te saat 23.53’te, süresinin bitimine yedi dakika kala değiştirildiği anlaşılıyor. Sisteme giren IP adreslerinin Eskişehir’de Y.K., Ankara’da S.Ö. ve ve Trabzon’da C.C.D.A’ye ait olduğu tespit ediliyor. Y.K.’nin yazılım görevlisi olarak çalıştığı, S.Ö.’nün insan kaynakları uzmanı olduğu, C.C.D.A.’nın galericilik yaptığı anlaşılıyor. Üç kadının N.K.’nin tercihlerine müdahale etmesinin kendilerine bir fayda sağlamayacağı ve geçmişte suç kayıtlarının olmadığı ifade ediliyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13 Ocak 2025 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında N.K. suçlanarak, şöyle deniyor: “IP adreslerinin birden farklı şehirde tanımlandığı, müştekinin VPN diye tabir edilen IP değiştirme programını kullanarak, değiştirmiş olma ihtimali karşısında, sisteme farklı şahıslar tarafından erişim sağlandığına dair veri elde edilemediği…” N.K., hayaline tam kavuşacakken neden tercihlerini değiştirsin? Haydi, değiştirdi diyelim. Bu işlemi neden VPN ile yapsın? Savcılık soruşturmayı derinleştirmemek için N.K.’yı suçlama kolaycılığına başvurmuş ve dosyayı kapatmış. Avukatı Fatih Arslan, N.K.’nin yurt dışına gitmek istediğini, hatta babasının Almanya’da dil kursunu bile ayarladığını, ancak tercihleri değiştirildiği için bu yıl yeniden sınava hazırlandığını anlatıyor.