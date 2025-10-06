Mehmet Tezkan

Mehmet Tezkan

Erdoğan’dan sonra AKP dağılır

Yayınlanma:

Erdoğan’dan sonra AKP’nin başına kim gelir tartışması bir süredir alttan alta, kısık sesle de olsa devam ediyor. Tartışmayı başlatan yanılmıyorsam Akit gazetesi oldu; Hakan Fidan’ı veliaht ilan etti!..

Veliaht mıdır değil midir bilemem ama Selçuk Bayraktar (damat) ve Bilal Erdoğan’ın (oğul) güçlü aday olduğunu iddia edenler var… Osmanlı modelini örnek gösteriyorlar; 600 yüzyıl süren geleneği. Yani iktidarın aile içinde kalmasını!..

Bu tezi savunanlar Selçuk veya Bilal olur diyor…

Bana göre hiçbiri olmaz. Erdoğan’dan sonra AKP dağılır. AKP diye bir parti kalmaz… Ayrıca Erdoğan’ın bırakma niyeti olduğunu kim söyledi ki bu tartışma çıktı?

Erdoğan bırakmaz; bırakmayacağını ilan etti. ‘Milletin takdiriyle geldiğimiz koltuklarda ebediyete kadar t oturacak değiliz. Emr-i hak vaki olduğunda kara toprağa döneceğiz’ demişti…

Ne zaman mı?

Bu yılın şubat ayında. Yedi ay önce…

Erdoğan koltuğunu bir başkasına devretmek istemediğine göre ondan sonra kim olacak tartışmaları da anlamsız. Ayrıca Erdoğan’dan sonra AKP diye bir partinin kalmayacağı belli…

Demirel’den sonra DYP’nin kalmadığı gibi…

Özal’dan sonra ANAP’ın yok olduğu gibi…

Ecevit’ten sonra DSP’nin dibe vurduğu gibi…

Erbakan’dan sonra Saadet geleneğinin sıfırı tükettiği gibi…

Erdoğan’dan sonra AKP de aynı akıbete uğramaya mahkum…

Çünkü bu saydıklarım kurumsal yapısını oluşturmamış lider partisi olarak varlıklarını sürdüren siyasi oluşumlar. AKP’nin de kurumsal kimliği yok.

AKP= Erdoğan…

Şimdi denilecek ki ya ilk seçimde Erdoğan yenilirse, iktidardan düşerse ne olacak?

Düşmemenin yolunu arıyor. Bana göre Anayasa’yı değiştirerek kendini Meclis tarafından bir kez daha (beş veya yedi yıl) seçtirtecek. (Bu konuda ayrıntılı izahat isteyenler 3 Ekim 2025 tarihli yazıma bakabilir)

Tamam da ya planını hayata geçiremezse, operasyonu başarılı olamazsa sandıkta yenilirse ne olur AKP’nin başına kim gelir?

Kim gelirse gelsin fark etmez… Özal’dan sonra ANAP’ın başına önce Yıldırım Akbulut sonra Mesut Yılmaz geldi de ne oldu?

AKP’nin de başına aynısı gelir…

Erdoğan varsa AKP vardır…

Erdoğan yoksa AKP yoktur….

Bürokratından askerine…Valisinden kaymakamına… Savcısından hakimine, rektörüne, emniyet müdürüne… İş insanlarından belediye başkanlarına kadar kendini yetkili gören, önemli konumda olduğunu düşünen, kendini önemseyen herkes bu gerçeği bilmeli, görmeli, kabul etmeli ona göre davranmalı derim…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Tezkan Arşivi

Anayasa fotoğrafı

 03 Ekim 2025 Cuma 05:20

Can Atalay’a ne yapıldıysa, Özgür Çelik’e aynısı yapılacak

 30 Eylül 2025 Salı 07:46

Gazetecilik can çekişiyor!

 29 Eylül 2025 Pazartesi 05:05

‘Parti Devleti’ni Türkiye taşıyamıyor

 26 Eylül 2025 Cuma 05:10

Seçime kadar CHP’yi paralize etme planı!...

 25 Eylül 2025 Perşembe 05:10

CHP’nin elinde belediye kalmayana kadar (mı?)

 24 Eylül 2025 Çarşamba 05:03

AKP pes eder mi?

 22 Eylül 2025 Pazartesi 05:15

Devlet Bey’in TRÇ projesi aslında ‘devlet’ projesi mi?

 19 Eylül 2025 Cuma 05:20

Türkiye kötüye gidiyorsa AKP’nin oyu neden yüzde 30

 18 Eylül 2025 Perşembe 05:10

Camilerin kapısı Atatürk’e açılacak mı?

 17 Eylül 2025 Çarşamba 05:03
SON YAZILAR
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Milli eğitim şuralarında teşhis var, tedavi yok mu?
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
Erdoğan’dan sonra AKP dağılır
Fikret Bila
FikretBila
Müzakereci demokrasi
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Bolu’da birden çok ‘Kartalkaya’ var
Sedat Kaya
SedatKaya
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Milli eğitim şuralarında teşhis var, tedavi yok mu?
Milli eğitim şuralarında teşhis var, tedavi yok mu?
Erdoğan’dan sonra AKP dağılır
Erdoğan’dan sonra AKP dağılır
Müzakereci demokrasi
Müzakereci demokrasi