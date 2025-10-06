Erdoğan’dan sonra AKP’nin başına kim gelir tartışması bir süredir alttan alta, kısık sesle de olsa devam ediyor. Tartışmayı başlatan yanılmıyorsam Akit gazetesi oldu; Hakan Fidan’ı veliaht ilan etti!..

Veliaht mıdır değil midir bilemem ama Selçuk Bayraktar (damat) ve Bilal Erdoğan’ın (oğul) güçlü aday olduğunu iddia edenler var… Osmanlı modelini örnek gösteriyorlar; 600 yüzyıl süren geleneği. Yani iktidarın aile içinde kalmasını!..

Bu tezi savunanlar Selçuk veya Bilal olur diyor…

Bana göre hiçbiri olmaz. Erdoğan’dan sonra AKP dağılır. AKP diye bir parti kalmaz… Ayrıca Erdoğan’ın bırakma niyeti olduğunu kim söyledi ki bu tartışma çıktı?

Erdoğan bırakmaz; bırakmayacağını ilan etti. ‘Milletin takdiriyle geldiğimiz koltuklarda ebediyete kadar t oturacak değiliz. Emr-i hak vaki olduğunda kara toprağa döneceğiz’ demişti…

Ne zaman mı?

Bu yılın şubat ayında. Yedi ay önce…

Erdoğan koltuğunu bir başkasına devretmek istemediğine göre ondan sonra kim olacak tartışmaları da anlamsız. Ayrıca Erdoğan’dan sonra AKP diye bir partinin kalmayacağı belli…

Demirel’den sonra DYP’nin kalmadığı gibi…

Özal’dan sonra ANAP’ın yok olduğu gibi…

Ecevit’ten sonra DSP’nin dibe vurduğu gibi…

Erbakan’dan sonra Saadet geleneğinin sıfırı tükettiği gibi…

Erdoğan’dan sonra AKP de aynı akıbete uğramaya mahkum…

Çünkü bu saydıklarım kurumsal yapısını oluşturmamış lider partisi olarak varlıklarını sürdüren siyasi oluşumlar. AKP’nin de kurumsal kimliği yok.

AKP= Erdoğan…

Şimdi denilecek ki ya ilk seçimde Erdoğan yenilirse, iktidardan düşerse ne olacak?

Düşmemenin yolunu arıyor. Bana göre Anayasa’yı değiştirerek kendini Meclis tarafından bir kez daha (beş veya yedi yıl) seçtirtecek. (Bu konuda ayrıntılı izahat isteyenler 3 Ekim 2025 tarihli yazıma bakabilir)

Tamam da ya planını hayata geçiremezse, operasyonu başarılı olamazsa sandıkta yenilirse ne olur AKP’nin başına kim gelir?

Kim gelirse gelsin fark etmez… Özal’dan sonra ANAP’ın başına önce Yıldırım Akbulut sonra Mesut Yılmaz geldi de ne oldu?

AKP’nin de başına aynısı gelir…

Erdoğan varsa AKP vardır…

Erdoğan yoksa AKP yoktur….

Bürokratından askerine…Valisinden kaymakamına… Savcısından hakimine, rektörüne, emniyet müdürüne… İş insanlarından belediye başkanlarına kadar kendini yetkili gören, önemli konumda olduğunu düşünen, kendini önemseyen herkes bu gerçeği bilmeli, görmeli, kabul etmeli ona göre davranmalı derim…