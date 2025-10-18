Gürel Yurttaş

Gürel Yurttaş

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!

Yayınlanma:

Beşiktaş'ın internet sitesinden dün akşam yapılan açıklamayı görünce şaşırdım.

"Allah Allah" dedim kendi kendime... 2 kere okudum hatta. Şöyle deniliyordu:

"Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir.

Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz."

Nedeni belli değil! Ya da var bir nedeni de açıklanmış değil!

Necip Uysal zaten uzun süredir oynamıyor. Sakattı. İyileşse de ilk 11'e giremiyor.

Ya Mert Günok'a ne demeli?

Hem hep kalede hem de tecrübeli.

Tam da sezon sürerken, başkan "Takımın çıkışa geçmesini bekliyorum" derken ve de takım Sergen Yalçın'dan sonra düzelme yoluna girmişken 1. kalecin Mert Günok'un moralini yerle bir edecek bu kararın nedir nedeni?

Hem Orkun Kökçü de Wilfred Ndidi de takıma daha yeni katılmadı mı?

Hem bu tür kararlar sezon başında alınmaz mı?

BİR PLAN MI VAR?

Hadi diyelim ki Orkun Kökçü'yü zaten en başından takımın 1 numaralı yıldızı ilan etmiştiniz, ondan!

Peki nedir Ndidi'nin hüneri?

Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli olduBeşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu

Ne kadar tanıyor takım arkadaşlarınız da kaptanlık yapacak? Ne kadar biliyor Türkiye'yi ve Türk futbolunu da sahada başrol oynayacak?

Mert Günok ve Necip Uysal'a ayıp değil mi?

Şimdi merak etmezler mi;

"Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü?" diye!

Haaa! Diyorsanız ki var bir nedeni? O zaman bunu da açıklamak başkanın ve yönetimin görevi!

Mert ve Necip'le ilgili başka bir plan mı var yoksa! Söyleyin hadi!

Önceki ve Sonraki Yazılar
Gürel Yurttaş Arşivi

Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!

 15 Ekim 2025 Çarşamba 11:59

Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı

 13 Ekim 2025 Pazartesi 11:07

Galatasaraylılar bunu neden yapıyor? Fenerbahçe'de isyan kime?

 07 Ekim 2025 Salı 11:13

Sergen Yalçın pişman oldu mu acaba? Bak neler yapıyor Rafa Silva

 24 Eylül 2025 Çarşamba 22:04

Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli

 15 Eylül 2025 Pazartesi 11:18

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı: Penaltı var mı kırmızı kart nedir?

 13 Eylül 2025 Cumartesi 22:04

"Satın alınmış medya unsurları!" Ali Koç ve Tedesco

 10 Eylül 2025 Çarşamba 14:41

A Milli Takım'da neler oldu? Hacıosmanoğlu'nun Montella'ya yaptığı teklif

 08 Eylül 2025 Pazartesi 09:51

'Vatan haini'

 05 Eylül 2025 Cuma 09:47

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!

 04 Eylül 2025 Perşembe 13:00
SON YAZILAR
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Saray'da saha temizliği mi!!
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Kendisi yolsuzluktan içerde, imzası TL’nin üzerinde
Mustafa K. Erdemol
Mustafa K.Erdemol
Demek ki mesele Hizbullah değilmiş! İsrail Lübnan’ı yine neden vurdu?
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Çocuğun güvenliği ailede başlar, okulda şekillenir
Cengiz'in Eskişehir'deki siyanürlü altın madenine onay çıktı: Binlerce ağaç kesecek bir ili talan edecek
Cengiz'in Eskişehir'deki siyanürlü altın madenine onay çıktı: Binlerce ağaç kesecek bir ili talan edecek
Trump rahat durmadı altın piyasasını alt üst etti: Bu kez de sert düştü
Trump rahat durmadı altın piyasasını alt üst etti: Bu kez de sert düştü
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Bir zamanlar Erdoğan'ın en yakınlarındandı! Cüneyd Zapsu Can Holding soruşturmasında şüpheliymiş
Bir zamanlar Erdoğan'ın en yakınlarındandı! Cüneyd Zapsu Can Holding soruşturmasında şüpheliymiş