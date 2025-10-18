Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!

Beşiktaş'ın internet sitesinden dün akşam yapılan açıklamayı görünce şaşırdım.

"Allah Allah" dedim kendi kendime... 2 kere okudum hatta. Şöyle deniliyordu:

"Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir.

Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz."

Nedeni belli değil! Ya da var bir nedeni de açıklanmış değil!

Necip Uysal zaten uzun süredir oynamıyor. Sakattı. İyileşse de ilk 11'e giremiyor.

Ya Mert Günok'a ne demeli?

Hem hep kalede hem de tecrübeli.

Tam da sezon sürerken, başkan "Takımın çıkışa geçmesini bekliyorum" derken ve de takım Sergen Yalçın'dan sonra düzelme yoluna girmişken 1. kalecin Mert Günok'un moralini yerle bir edecek bu kararın nedir nedeni?

Hem Orkun Kökçü de Wilfred Ndidi de takıma daha yeni katılmadı mı?

Hem bu tür kararlar sezon başında alınmaz mı?

BİR PLAN MI VAR?

Hadi diyelim ki Orkun Kökçü'yü zaten en başından takımın 1 numaralı yıldızı ilan etmiştiniz, ondan!

Peki nedir Ndidi'nin hüneri?

Ne kadar tanıyor takım arkadaşlarınız da kaptanlık yapacak? Ne kadar biliyor Türkiye'yi ve Türk futbolunu da sahada başrol oynayacak?

Mert Günok ve Necip Uysal'a ayıp değil mi?

Şimdi merak etmezler mi;

"Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü?" diye!

Haaa! Diyorsanız ki var bir nedeni? O zaman bunu da açıklamak başkanın ve yönetimin görevi!

Mert ve Necip'le ilgili başka bir plan mı var yoksa! Söyleyin hadi!