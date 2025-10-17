Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu

Beşiktaş, kaptanlarını değiştirme kararı aldı.

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi, artık kaptanlık pazubendini takacak.

Beşiktaş'ta kaptanlık görevini Necip Uysal ve Mert Günok yapıyordu.

Kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir.



Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.



Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz.