Eski futbolcu ve yorumcu Tanju Çolak, Çorum’a gitti. Çolak burada Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret etti.

Ahlatcı Metal Rafineri’sinde yapılan ziyarette Genel Müdür Mehmet Yolyapar da hazır bulundu.

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Çolak görüşmenin ardından Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ile de bir araya geldi Çolak, öğrencilere kitabını hediye etti.

MADURO İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Ahmet Ahlatcı geçtiğimiz günlerde ABD’nin kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ilgili açıklamalarıyla gündem olmuştu.

“MADURO BİRİNCİ DÖNEMİNDE TRUMP İLE ANLAŞTI BİZ ÖYLE DUYDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro’yla fotoğrafının sosyal medyada gündem olması üzerine konuşan Ahmet Ahlatcı, "Maduro, birinci Trump döneminde, Trump ve Putin'le anlaştı. Doğru, yanlış biz şöyle duyduk: 3 yıllığına çok ucuz bir fiyata petrolü, yüzde 15-20 ucuzuna da altını Putin'e vermiş. anlaştılar. O da yerinde, koltuğunda oturdu. Rafinerimize Venezuela'dan ne bir gram altın geldi, ne bir gram altın gitti. Çünkü ben bütün işlerimde devletten daha bir tane iş almamışım. Ben alın terimle bu yerlere geldim. Şu anda 7 bin çalışanım var. Çalışıyorum, onlara hizmet veriyorum. Holdingimin merkezi Çorum. Bütün işlerimde önce helal ararım. Sonra dünyada Amerika'nın yasak ettiği hiçbir işi yapmam. Çünkü yaptırıma girerim” demişti.