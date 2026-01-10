Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için flaş karar: Apar topar özel uçakla İstanbul'a getirdi

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için flaş karar: Apar topar özel uçakla İstanbul'a getirdi
Yayınlanma:
Galatasaray ile Süper Kupa'da karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Sadettin Saran, Dorgeles Nene'yi getirmek için özel uçak yolladı.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 18.45’te başlayacak.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi yıkan karar: Sahaya çıkmasını istemedilerGalatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi yıkan karar: Sahaya çıkmasını istemediler

DORGELES NENE İÇİN ÖZEL UÇAK YOLLANDI

Mücadele öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Dorgeles Nene’yi İstanbul’a getirmek için özel uçak yolladı.

Olayı sosyal medya hesabından açıklayan Murat Aşık şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam Mali, Afrika Kupasına veda etti. Başkanımız Sadettin Saran bunun üzerine oynamasa bile kadroda olması iyi olur diyerek, özel uçak organize ettirdi ve Dorgeles Nene İstanbul'a getirildi. Eksikler olduğu için en azından kulübede +1 oyuncumuz daha olacak.

dorgeles-nene-fenerbahce-de-0d826-v.webp

SENEGAL’E TEK GOLLE ELENDİLER

Mali Milli Takımı’nda forma giyen Fenerbahçeli Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bir süredir sarı-lacivertlilerden ayrıydı. Dün akşam çeyrek final maçında Senegal ile karşılaşan Mali sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

