Dursun Özbek derbideki arzusunu açıkladı: Tek cümle yetti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu akşam Fenerbahçe ile oynayacakları derbideki arzusunu tek cümleyle açıkladı. Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Yeni Üye Berat Töreni'nde konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Yeni Üye Berat Töreni'nde Süper Kupa finalinde bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında da konuştu. Özbek, derbideki arzusunu açıkladı.

2024/11/07/hbgs.jpgÖzbek, yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Divan başkanım, divanın tarihçesinden bahsetti. Geçmişten bugüne divan heyeti, Galatasaray'ın dünya markası olmasına katkı vermiştir. Galatasaray'la ilgili bütün konular divanda çalışılır. Yönetim kurulu da bu iradeye bağlı olarak Galatasaray'ı yönetir."
Dursun Özbek, kulüp doktoru Yener İnce'ye divan kurulu üyeliği belgesini verirken de "Eli çok hafif. Sakatlanan futbolcuları en kısa sürede takıma dahil etmek için mahareti var" dedi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE YORUMU

Dursun Özbek, bu akşam Süper Kupa'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı için de arzusunu tek cümleyle açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, "Bu akşamki maçtan zaferle dönmeyi arzuluyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Bahis soruşturması Kocaelispor'u da vurdu: 4 isim açıklandı
Maduro çıkışıyla gündem olan Türk milyardere Tanju Çolak'tan sürpriz ziyaret