Galatasaray'ın en büyük kazancını açıkladı: Bir yıldızın yeniden doğuşu

Galatasaray, sessizliğe gömülen yıldızının yeniden doğuşuyla kazandı.

Geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefindeydi Leroy Sane. Beklentilerin ağırlığı, omuzlarında taş gibi duruyordu. Bu gece o yükü attı üzerinden. Top her ayağına geldiğinde güzel işler yaptı. Sane sadece goller atmadı; kendini, kimliğini, oyun karakterini yeniden hatırlattı ve galibiyetin başrolünü oynadı.

Okan Buruk belli ki aklını çoktan Şampiyonlar Ligi’ndeki Bodo Glimt maçına çevirmişti. Başakşehir karşısına çıktığında, son on birden tam altı ismi değiştirmişti. Bu rotasyon, hem takımı diri tutmak hem de Bodo öncesi yeni bir enerji arayışının göstergesiydi. Kaan Ayhan ve Eren gibi daha az süre bulan isimler sahadaydı. Nijerya Milli Takımı’nda hat-trick yaparak rüzgâr gibi esen Osimhen bile kenardaydı; onun yerine sahada Icardi vardı.

Ama gecenin asıl sürprizi Leroy Sane’ydi. Formsuzluğu nedeniyle yedeğe çekilen Alman yıldız, belli ki bu maçı bir “geri dönüş sahnesi” olarak görüyordu. İstekli, hırslı, diriydi. Attığı gollerdeki özgüveni, isabetli paslarındaki zarafetle birleşince “İşte ben buyum,” dedirtti herkese. Onun yanında İlkay da klasını gösterince, Galatasaray'ın gole ulaşması kaçınılmazdı.

Başakşehir’in ilk devredeki oyunu, adeta “hiçliğin geometrisi”ydi. Ne bir şut, ne bir pozisyon, ne bir kıvılcım… Sahadaki varlıkları sadece formalardan ibaretti. Galatasaray ise kendini fazla zorlamadan, bu devreyi önde bitirmeyi başardı.

İlk 45'te Sara’nın ceza yayı üzerinden gönderdiği füze gibi şut, kaleci Muhammed’in akrobatik hamlesiyle durduruldu. Bir ressamın tuvale son fırça darbesi gibiydi o kurtarış.

İkinci yarıya Başakşehir iki hamleyle başladı. Da Costa ve Ebosele oyuna girdi. Bu taze kan değişiklikleri ev sahibine biraz nefes, biraz da cesaret getirdi. Orta alandan hızla çıkıp uzun paslarla savunmanın arkasına sızmaya çalıştılar. Nihayetinde bu çabaların meyvesini Shomurodov’la aldılar; eşitlik golü tribünleri yeniden umutlandırdı.

Ama o umut fazla yaşamadı. Çünkü sahada gecenin adamı vardı: Leroy Sane. Gol sevincinin dumanı daha dağılmadan, iki dakika sonra ceza sahasında topu önüne aldı ve sanki “burası benim sahnem” dercesine fileleri sarstı.

Milli maç arasının ardından gelen bu galibiyet, Galatasaray için sadece üç puan değil, aynı zamanda moralin ve özgüvenin devam etmesiydi.

Özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki Bodo Glimt mücadelesi öncesi, bu sonuç çok önemliydi.

Ama asıl kazanım skor tabelasında değil, bir isimde gizliydi: Leroy Sane.

Geldiği günden bu yana eleştirilerin odağındaydı, ritmini bulamayan bir virtüöz gibiydi. Bu gece ise Bayern günlerini hatırlatan o keskin temposuyla, kendini hatırlattı. En büyük galibiyet buydu belki de, bir yıldızın yeniden doğuşu.