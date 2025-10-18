Saray'da saha temizliği mi!!

Şundan emin değilim.

Mayınları döşeyen Erdoğan ve çekirdek ekibi mi?

Yoksa onun yanında görünüp “artık gitmesini” isteyenler mi?

Aslında iki seçenek de yaşadıklarımızın özeti sanki.

Luna Park’taki uçan sandalyelere binmiş gibiyiz. Yavaşlamıyor, durmuyor, ana direkten gelen gıcırtılar vahim sinyaller veriyor.. Ama biz dönüp dönüp duruyoruz.

* Maliye Bakanı kötü haberi ABD’den verdi. Şimşek, ekonomik programın planlandığı gibi ilerlemediğini itiraf etti. Ayrıca “enflasyon bu yıl beklentimiz üzerinde gelebilir” dedi.

* İsmail Saymaz’ın özel haberiyle ortaya çıkan skandal ise çürümüşlüğün boyutunu gösterdi. Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu, 100 milyon liralık bir vurgunu gözler önüne seriyordu. Vurgunun başında olduğu iddia edilen kişi için de Saymaz şu bilgileri verdi: “Tutuklanan kişi, 2016-2023 arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yapan Emrah Şener. 200 liralık banknotun üstünde onun imzası var. Bu parayla alışveriş yapıyoruz. Bu kişi şu

* Hukuk her gün çiğnenirken.. Ekonomi de hiç olmadığı kadar kötü giderken, Öcalan adeta çözüm sürecinin tabutuna son çiviyi çaktı. “UMUT HAKKI” talebini ilk kez dile getirdi.

*. *. *

Derken, aynı gün üst üste iki büyük operasyona daha tanık olduk.

CAN Holding soruşturması kapsamında ev hapsiyle bırakılan Kenan Tekdağ yeniden gözaltına alındı. Dahası, Holding yöneticilerinin eşleri için de gözaltı kararı çıktı.

Diğer operasyon ise, nedense siyaset dahil her açıdan daha kritik, önemli olmasına rağmen medyada görülmedi!

Oysa gözaltına alınanlar, iddiaya göre, yolları bir vakitler MİT Müsteşarı, şimdilerde Dışişleri Bakanı olan.. Ve adı Erdoğan sonrasının en güçlü adayı denilen Hakan Fidan’la kesişen isimlerdi.

En başta da Sedat Peker’in söz ettiği Paramount Oteli skandalındaki baş aktör Cihan Ekşioğlu..

İddialar çok da.. Galiba en kritik olanı şu: Ekşioğlu yıllar önce İsrail’den 3 milyon dolarlık kripto yazılımı MİT’e 50 milyon dolara satmıştı. Ve Hakan Fidan’ın oğlu iddialara göre, o sırada Cihan Ekşioğlu’nun şirketinde çalışıyordu.

Güler Kömürcü, son operasyonla sorular güncellenirken Fidan’a bir çağrıda bulundu:

“Sn Hakan Fidan siz ve oğlunuz hakkındaki bu korkunç iddialar aylardır sosyalmedyada dolaşıyor, bugünkü gözaltıların ardından şu iddialar çok daha rahatsız edici oldu..Artık kamuoyuna lütfen bir bilgilendirme yapar mısınız, şu iddiaların aslı astarı hedefi nedir?”

Gerçekten, sormak gerekmez mi?

Sırtını kimbilir kimlere dayayarak Paramount otele çöken Cihan Ekşioğlu “oteli teslim almaya tankla” nasıl gidebilmişti? Bu cüreti nereden bulmuştu?

Hakan Fidan, MİT müsteşarı olarak İsrail yapımı sistemin kaç para ettiğinden habersiz olabilir miydi?

Ya Erdoğan? Hakan Fidan ve oğlunun ilişkilerini bilmiyor muydu? Yıllardır açıktan konuşulan iddialar neden şimdi Cihan Ekşioğlu ve etrafındakilere gözaltı kararıyla resmiyete dökülmüştü?

Acaba, Erdoğan sonrasına hazırlıkta adaylar birer birer tasfiye mi ediliyordu?

Yani “SEÇİM ÖNCESİ SAHA TEMİZLİĞİ” mi yapılıyordu.

Hatırlayın.. Erdoğan ‘ın son derece önem verdiği Beyaz Saray’daki Trump buluşmasından hemen sonra, Hakan Fidan bombayı patlatmıştı. KAAN uçaklarının motorlarını ABD lisansını vermediği için alamadığımızı çok net ifadelerle açıklamıştı.

O sırada “Hakan Fidan nihayet sahneye çıkmaya karar vermiş görünüyor” diye yazmıştım. Erdoğan’ın bunu affetmeyeceği açıktı. Ama ne zaman nasıl karşılık verecekti!

Son resme bakınca, “tam sırası” mı dediler diye düşünüyorum.

Erdoğan’ın “fevkaladenin fevkinde” dediği Trump Zirvesinin havasını bozan, artık Saray’a aday olacağını pek sakla-ya-mayan Fidan’ın dosyası açılmıştır herhalde..

Aday listesinde başı çeken Süleyman Soylu Sedat Peker’in videolarıyla başlayan süreçte kenara alınmıştı. Berat Albayrak aftan yararlanamamıştı. Küçük damat ise cumhurbaşkanlığı için pek gönüllü değildi.

Erdoğan ailesi için durum, “sıfıra sıfır elde var Bilal” noktasındaydı. Ancak annesi babası çok sevse de herhalde Hakan Fidan’ın karşısında pek şansı olmadığının farkındaydı. Dolayısıyla Fidan’ın soyunma odasına gitmesi gerekiyordu!

Operasyonun arkasında böyle bir hesap mı var, bilmem mümkün değil elbette. Öyleyse de, Hakan Fidan’ın herhangi bir şeyle suçlanacağını, yolunun mahkemeye düşeceğini zannetmiyorum. Olsa olsa, Saray tarafından “açık bir mesaj” verildiğini.. “Yoldan çekil” dendiğini düşünüyorum.

“Erdoğan koltuğunu kaybetmemek için her şeyi yapar” diyenleri şimdi daha iyi anlıyorum.

Ve korkuyorum!

Memleketi tutsak alabilmek için milyonları şeriatçı kafalara teslim etmesinden..

Aslında adım adım izledikleri tetikçi çetelerin yolunu kesmek yerine “düşman / sakıncalı” gördüğü isimlerin başına geleceklere kayıtsız kalmasından..

Lafı dolandırmaya gerek yok.. Bu ülkenin en değerli gazetecilerinden Şule Aydın ve Murat Ağırel’e yönelik suikast tehditlerinden söz ediyorum.

Neyse ki avukatları Hüseyin Ersöz geç saatlerde haberi verdi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yazısıyla Şule ve Murat MÜŞTEKİ olarak dinlenecek. Ardından İstanbul Valiliği değerlendirecek..

Umarız gereğini yapacak..

Yapıncaya kadar da dikkatimiz, gözlerimiz onda olacak.

Onların can güvenliği devlete emanet.

Elbette bu yazıyı okuyan sizlere de..

