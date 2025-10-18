Kendisi yolsuzluktan içerde, imzası TL’nin üzerinde

Dün gün boyu elimde 200 TL’lik banknotla dolaştım.

Üzerindeki iki imzadan biri eski Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Başkanı Emrah Şener’e aitti.

Gülünçlüğe bakar mısınız:

Şener, suç örgütü kurduğu, ihaleye fesat karıştırdığı, dolandırıcılık yaptığı, zimmet suçu işlediği ve malvarlığını yurt dışına çıkardığı için 13 Ekim’den beri içeride, imzası ise TL’nin üzerinde.

Aklıma 12 Eylül’den sonra tutuklanan, o dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı Agah Oktay Güner’e atfedilen “Fikrimiz iktidarda, biz zindandayız” sözleri geldi.

Dikkat çeken üç isim

Dün köşe yazımdan sonra yer yerinden oynadı.

Merkez Bankası’nın, ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) 10 Ekim’de yolsuzluk operasyonu yapıldığını, Emrah Şener ile eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç’un tutuklandığını haber veren yazım büyük ses getirdi.

Merken Bankası ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haberimi doğruladı.

Başsavcılık tutuklandıktan bir gün sonra tahliye edilen Hüseyin Halit Özdamar’ın adli kontrol altına bulunduğunu, dört yeni şüpheliye yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

İkisinin adları şöyle:

Mehmet Talha Durmuş ve Erdoğan Alkan.

İki şüpheli BKM soruşturması için kritik önemde.

Niçin mi?

66.2 milyon TL’lik kamu zararı

Merkez Bankası’nın teftiş raporunda BKM’de, beş usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

Birincisi, Enarge Mühendislik Eğitim Danışmanlık Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ tarafından kazanılan ‘Çipli Plastik Kart Alımı’ ile ‘TROY İçin Spesifikasyon ve Applet ve Yazılım Geliştirme’ ihalelerine fesat karıştırıldığı öne sürülüyor.

Rapordan:

-2.5 milyon çipli kart için yaklaşık maliyeti belirleyecek komisyon ihale makamı tarafından atanmadı.

-30 günlük tedarik süresine uyulmadı.

-İki firmanın teklif vermesinin önüne geçildi.

-Bedel, teslimat yapılmadan ödendi.

-Yetkili satıcı belgesi olmadığı halde ihale Enarge’ye bırakıldı.

-İkinci ihalede ise yalnızca Enarge’den teklif alındı.

-İşin kabulünden önce tüm tutarlar ödendi.

-Toplam bedel, 66.224.448 TL.

Firmanın sahibi, Taha Meli Arvas

Bu tespitler ışığında gözaltına alınan 10 kişiden biri, Enarge’nin sahibi Hüseyin Halit Özdamar’dı.

Özdamar, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde, firmanın yakın arkadaşı Taha Meli Arvas’a ait olduğunu ifade etti. Arvas’ın ricası üzerine Enarge’yi devraldığını, ancak yetkileri devrettiğini açıkladı.

Özdamar, ifadesinde şöyle dedi:

“Arvas, Amerikan vatandaşı ve ambargolar olması sebebiyle, kendisinin Sermaye Piyasası Kurulu’na başkan olması için şirketi bana devretmek istedi. Vefa borcum olan arkadaşımı kırmadım. Melih samimi arkadaşımdır, şirketi devraldım. Şirket yönetmekten ve ticaretten anlamam. Mehmet Talha Durmuş’a yetkilerimi devrettim. Daha sonra Erdoğan Alkan’a devrettim. Aradan çekildim, işime devam ettim. İhalelerden bahsediliyor. Bunlardan anlamam, bilgim yok. Bir imza atmış değilim. Şirket sahibi olduğumu bile unuttum.”

Özdamar, 13 Ekim’de yedi şüpheliyle birlikte tutuklandı.

Bir gün sonra tahliye edildi.

Durmuş ve Alkan için yakalama kararı çıkarıldı.

Özdamar’ın ifadesinden anlıyoruz ki Enarge ile ilişkisi aslında kağıt üzerinde.

Şirketin gerçek sahibi, Taha Meli Arvas.

Özdamar, yetkilerini Arvas’ın adamı ya da yakını olan Durmuş ve Alkan’a devretmiş görünüyor.

11 ay SPK’da başkan vekilliği yapmış

Özdamar’ı Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki şirket ilanı doğruluyor. Arvas, 17 Ocak 2020’da hisselerini Özdamar’a devretmiş.

Özdamar’ın söz ettiği üzere 2020-2021 yıllarında SPK başkanvekili olmuş. 11 ay sonra görevinden alınmış.

Arvas, 2020’de özel Özyeğin Üniversitesi’nde dersler vermiş.

Bu bilgi önemli, çünkü…

Emrah Şener, Özyeğin Üniversitesi’nin İstanbul Risk Yönetimi Laboratuvarı direktörüydü. Şener, şimdi beraber tutuklandığı Baran Aytaş’ı, Özyeğin Üniversitesi’nde tanımış, ilkin danışmanlığına, sonra BKM’nın başına getirmişti.

Babası Beştepe’de

Arvas, 2023 yılında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Danışmanı olmuş. Geçen yıl Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin Genel Müdürü yapılmış. Halen görevine devam eden Arvas, Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu üyesi.

Arvas, şimdilik şüpheliler arasında değil.

Ona dokunulursa, yankısı Beştepe’den duyulabilir.

Çünkü babası Ercümend Arvas, 9 Nisan 2025’ten beri Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi. Aynı zamanda Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı.

Yolsuzluk çürütüyor

Para politikasını belirleyen Merkez Bankası, özerk ve bağımsız bir kurum olarak görevini yürütüyor. Bankadaki bürokratların seçkin, liyakatli, güvenilir ve dürüst insanlardan seçilmesi gerekir. Fakat ilk kez bankaya yolsuzluk operasyonu yapılıyor.

BKM’de ihaleye fesat karıştırılması, dolandırıcılığa imza atılması, öğrenci kartlarına kadar düşülmesi, yöneticilere tahsis edilen kurumsal kredi kartlarının bireysel ihtiyaçlar için kullanılması, devletin en güvenilir kurumunun bile çürüdüğünü gösteriyor.

Devlet daireleri resmen kokuyor!

Hele hele 2016’dan 2023 yılına kadar Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı ve PPK Başkanlığı yapan, Hazine ve Maliye bakanları Berat Albayrak ve Mehmet Şimşek’in gözdesi Emrah Şener’in tutuklaması, geçmişteki kararlarını sorgulatıyor.

Şener, 128 milyar dolar skandalı diye bilinen, Merkez Bankası’nın doları baskılamak için arka kapıdan döviz satması ve Kur Korumalı Mevduat fikrinin babası olarak biliniyor.

Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yemek kartlarına bile göz diken bir Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, aldığı kararlarla acaba kimleri dolar milyoneri etti?

Banknotlarla ilişkisi, yalnızca üzerlerindeki imzadan ibaret mi?