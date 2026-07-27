Yol kenarında güldüren anlar! Pazarcı rapçi Sefo'yu tanımayınca olanlar oldu

Ünlü rapçi Sefo, konser vermek için gittiği Yalova'da yaşadığı eğlenceli anıyla sosyal medyada gündem oldu. Yol kenarında meyve satan bir pazarcıyla sohbet eden ünlü rapçi, kendisini tanımayan satıcıyla yaşadığı diyalogla takipçilerini güldürdü.

Konser öncesi yol kenarındaki bir tezgahta duran Sefo, yanındaki kişinin meyve alışverişi yapması üzerine pazarcıya esprili bir şekilde, "Ben konsere geç kalmışım, bu kız burada alışveriş yapıyor" dedi.

Bunun üzerine pazarcı kadın, "Sanatçı mısın?" diye sorunca Sefo, "Yok be abla, ne sanatçısı... Bizden sanatçı mı olur, tipe bak" yanıtını verdi.

Pazarcı kadın, karşısındaki kişinin Sefo olduğunu fark etmeyerek ünlü rapçiyi "Sefo'ya benzettiğini" söyledi.

"SEFO İŞİNE BAKSIN"

Bunun üzerine Sefo, "Sefo mu yakışıklı ben mi?" diye sorarak espriyi sürdürdü. Pazarcının hiç düşünmeden "Sen" cevabını vermesi üzerine ise ünlü rapçi, "Sefo işine baksın" sözleriyle karşılık verdi.

Sefo'nun paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.