Şarkıcı Çelik pazar tezgahının başına geçip banyo lifi sattı

Ünlü şarkıcı Çelik, bu kez sahne performansıyla değil, balık pazarındaki görüntüleriyle gündeme geldi.

Bir pazar tezgahının başına geçerek banyo lifi satarken çekilen anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımında "Sizce neden?" sorusunu yönelten Çelik, daha sonra tezgahta bulunma nedenini açıkladı.

"E BİRAZ DA SATIŞ OLUR TABİİ"

Çelik, "Doğrusuysa şu; bazı insanlarım var benim. Bir teyzem, bir amcam, bir kardeş… Her zaman maddi değildir paylaşmak, bazen yanında olmaktır. Yanında durmaktır. İmkân ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma. Yalnız hissetmez artık kendini. E biraz da satış olur tabii." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çeken 60 yaşındaki sanatçının bu paylaşımı, takipçilerinden beğeni topladı.

Öte yandan balık pazarında Çelik'i tezgahın başında gören vatandaşlar, hem ünlü sanatçıyla sohbet etti hem de banyo lifi satın alarak destek verdi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.