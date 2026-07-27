Gülben Ergen'den sosyal medya hesabı için karar! Nedenini açıkladı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den ilk açıklama geldi.

X hesabı üzerinden açıklama yapan Gülben Ergen, X hesabını dondurma kararı aldığını açıkladı. Neden ifadeye çağrıldığını bilmediğini söyleyen ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş. Sıla Bebek ile Fatmanur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu. Narin davası sürecinde tehdit edildim. Rojin Kabaiş davasında linçlendim.

Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum; ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim.

"YASAL ŞİKAYET HAKKIMI KULLANACAĞIM"

İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım.

İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum."