AHBAP soruşturmasında 5 isme daha ifade çağrısı! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadelerine başvurulmak üzere adliyeye çağrılacak.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar bilgisine başvurulan veya ifadeye çağrılan isimler arasında gazeteciler Ece Üner, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ; sanatçı ve müzisyen Gökhan Özoğuz, oyuncular Hazal Kaya ve Şahan Gökbakar; sunucu Öykü Serter, avukat Feyza Altun ile sosyal medya fenomeni Fatih Koparan yer alıyor.

AHBAP SORUŞTURMASININ ODAĞI VE İDDİALAR

Ahbap Derneği, bir süredir İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin denetimi altında faaliyet gösteriyordu. Başsavcılık, derneğin 2023-2025 yılları arasındaki mali kayıtlarını ve bağımsız denetçi raporlarını incelemeye aldı. Soruşturma dosyası iki temel iddia etrafında şekilleniyor:

İzinsiz yardım toplama kanunu'na muhalefet

Toplanan bağışların amacı dışında kullanımı ve şüpheli fon hareketleri

Adli süreç derinleşirken, savcılık bağışların dernek dışındaki hesaplara ve ticari yapılara aktarıldığı yönündeki iddiaları mercek altında tutuyor.

54 ŞÜPHELİDEN 28'İ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında emniyet ve savcılık birimleri geniş çaplı sorgu işlemleri yürüttü. Dosyadaki son veriler soruşturmanın boyutunu gösteriyor:

Bugüne kadar toplam 54 şüpheli gözaltına alınarak sorgulandı. Kamuoyunun tanıdığı isimler de adliyeye giderek dosya kapsamında bilgi verdi.





Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 28 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanmayan bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmada şu ana kadar 3 operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor.