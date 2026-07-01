Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti! Kadir İnanır'ın rol arkadaşıydı

Bir süredir Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki tiyatro ve sinema sanatçısı Kamuran İnselel yaşamını yitirdi.

İnselel'in vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allah rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kadir İnanır ve Perihan Savaş'ın başrolünde yer aldığı Yarınsız Adam filminde de boy gösteren İnselel, çok sayıda Yeşilçam filminde rol almıştı.

ALANYA'DA BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Kamuran İnselel’in vefatı, sanat camiasında ve Alanya’da büyük üzüntüye neden oldu. Tiyatro ve sinemanın yanı sıra köşe yazarlığı, televizyon programcılığı ve tiyatro yazarlığı alanlarında da boy gösteren İnselel, kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sundu.

Merhum sanatçı Mete İnselel’in eşi olan Kamuran İnselel, ünlü yazar ve yorumcu Müfide İnselel ile Münir İnselel’in de annesiydi.