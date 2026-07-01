Deniz Akkaya gözaltına alındı

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, Kocaeli'nde gözaltına alındı.

İstanbul'daki evinden çıkarılan Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'yı arayarak yardım istedi. Akkaya'nın, yaklaşık 20 gün önce eşyalarıyla birlikte gelerek arkadaşının evine yerleştiği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, eve geldiği günden beri evde devamlı huzursuzluk yarattığı öne sürülen Deniz Akkaya'nın, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği iddia edildi.

ARKADAŞINA SALDIRDI İDDİASI

Kürşat A. ile tartışmaya başladığı öne sürülen Akkaya'nın, arkadaşına saldırdığı ve evi birbirine kattığı iddia edildi.

Evde çıkan tartışmanın ardından, Kürşat A.'nın durumu emniyet güçlerine ihbar ettiği öğrenildi. Gelen ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Deniz Akkaya'yı gözaltına aldı.