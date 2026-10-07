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Yeşilçam'ın Altın Çocuğu Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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Yeşilçam'ın Altın Çocuğu Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın "Altın Çocuk" lakabıyla hafızalara kazınan usta ismi Göksel Arsoy, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Arsoy'un vefatı, sanat ve sinema dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

5 Ekim'de vefat eden Göksel Arsoy için bugün (7 Ekim) cenaze töreni düzenlendi. Babasının tabutu başında bekleyen Gökhan Arsoy, taziyeleri kabul etti.

Türk sinemasının usta isimlerinden Serdar Gökhan da cenazeye katılarak, acılı aileye taziyelerini iletti.

Yeşilçam'ın Altın Çocuğu Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

"YAPRAK DÖKÜMÜ, SONBAHARDAYIZ DÖKÜLÜYORUZ"

Yaşadığı üzüntüyü dile getiren Serdar Gökhan, "Üzgünüz tabii. Değerli bir ağabeyimizi kaybettik. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun." dedi.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son dönemde üst üste yaşanan kayıplarla ilgili de konuşan usta oyuncu, "Yaprak dökümü, sonbahardayız dökülüyoruz. Önünde sonunda sıra bize de gelecek. Önümüz boşaldı artık biz de 80'i bulduk çünkü." ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın Altın Çocuğu Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 3

Habertürk'ün haberine göre, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Arsoy'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Yeşilçam'ın Altın Çocuğu Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yeşilçam Cenaze
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