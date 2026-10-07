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Pankreas kanseriyle mücadele eden müzisyen Soner Olgun entübe edildi

Pankreas kanseriyle mücadele eden 67 yaşındaki müzisyen Soner Olgun'un sağlık durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan Olgun, entübe edildi.

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Pankreas kanseriyle mücadele eden müzisyen Soner Olgun entübe edildi

Pankreas kanseriyle mücadele eden müzisyen Soner Olgun'dan üzücü haber geldi. 67 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Geçen ay yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan Soner Olgun, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Daha sonra kendi isteğiyle evine götürülen Olgun'un sağlık durumunun yeniden ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden müzisyen Soner Olgun entübe edildi - Resim : 1

YOĞUN BAKIMA ALINAN SONER OLGUN ENTÜBE EDİLDİ

Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen 67 yaşındaki müzisyenin entübe edildiği öğrenildi.

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Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği'nin modern yorumlarıyla tanındı. Uzun yıllardır müzik dünyasında çalışmalarını sürdüren Olgun, sahne performanslarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden müzisyen Soner Olgun entübe edildi - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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