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Halk TV Magazin Ünlü oyuncu tam 32 kilo verdi! Zayıflama sırrını 'iğne kullanmadım' diyerek açıkladı

Ünlü oyuncu tam 32 kilo verdi! Zayıflama sırrını 'iğne kullanmadım' diyerek açıkladı

A.B.İ. dizisinde 'Altın Yenge' karakterini canlandıran Toprak Sağlam, 32 kilo vererek dikkat çeken bir değişim yaşadı. Zayıflama sürecinde iğne veya ilaç kullanmadığını açıklayan ünlü oyuncu zayıflama sırrını anlattı.

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Ünlü oyuncu tam 32 kilo verdi! Zayıflama sırrını 'iğne kullanmadım' diyerek açıkladı

Son olarak A.B.İ. dizisinde 'Altın Yenge' karakterini canlandıran Toprak Sağlam, 32 kilo vererek geçirdiği değişimle dikkat çekti. Oyuncu, zayıflama sürecinde iğne veya ilaç kullanmadığını açıkladı.

Ünlü oyuncu Toprak Sağlam, geçirdiği değişimle gündeme geldi. Sağlam tam 32 kilo verdi.

Fazla kilolarından doğal yöntemlerle kurtulduğunu belirten oyuncu, geçirdiği değişimin kısa sürede gerçekleşmediğini de ifade etti.

Ünlü oyuncu tam 32 kilo verdi! Zayıflama sırrını 'iğne kullanmadım' diyerek açıkladı - Resim : 1

32 KİLOYU İKİ YILDA VERDİ

Sağlam, kilo verme sürecinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü açıkladı. Bu dönemde düzenli spor ve diyet yaptığını belirten oyuncu, disiplinli bir program uyguladığını söyledi.

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Sabah'ın haberine göre Toprak Sağlam, değişimiyle ilgili, "Benim sırrım büyük bir disiplinle spor ve diyet yapmak. Ancak bu süreç 2 yıla yakın bir zaman sürdü." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu tam 32 kilo verdi! Zayıflama sırrını 'iğne kullanmadım' diyerek açıkladı - Resim : 3

"İĞNE YA DA ZAYIFLAMA İLACI KULLANMADIM"

Son dönemde kilo verme süreçlerinde kullanılan yöntemlerle ilgili de konuşan Sağlam, kendi değişiminde herhangi bir iğne veya zayıflama ilacından yararlanmadığının altını çizdi.

Ünlü oyuncu, "Ben iğne ya da zayıflama ilacı vs. kullanmadım" dedi.

Ünlü oyuncu tam 32 kilo verdi! Zayıflama sırrını 'iğne kullanmadım' diyerek açıkladı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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