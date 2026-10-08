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Halk TV Magazin Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyonluk hesabını neden kapattığını açıkladı: Yerine 2 düzine aldı

Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyonluk hesabını neden kapattığını açıkladı: Yerine 2 düzine aldı

Instagram ve X hesaplarını kapatan Kıvanç Tatlıtuğ, kararının arkasındaki nedeni açıkladı. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan uzaklaştıktan sonra zamanını nasıl geçirdiğini de anlattı.

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Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyonluk hesabını neden kapattığını açıkladı: Yerine 2 düzine aldı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesaplarını kapatma kararıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Milyonlarca kişinin takip ettiği Instagram ve X hesaplarını ağustos ayında kapatan ünlü oyuncu, bu kararın arkasında özel bir neden aranmasına gerek olmadığını belirtti.

Rol aldığı "Organize İşler: Karun Hazinesi" projesinin lansmanına katılan Tatlıtuğ, sosyal medyayı bırakma kararının nedenini açıkladı.

Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyonluk hesabını neden kapattığını açıkladı: Yerine 2 düzine aldı - Resim : 1

"CANIM SIKILDI, KAPATTIM"

Yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesaplarını kapatmasıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, kararının arkasında dramatik bir hikaye olmadığını vurguladı. Hesaplarını neden kapattığı sorulan oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Yani onun altını böyle dramatik bir hikayeye bağlamaya gerek yok, açık ve net konuşayım."

Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyonluk hesabını neden kapattığını açıkladı: Yerine 2 düzine aldı - Resim : 2

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SOSYAL MEDYANIN YERİNE KİTAPLARI KOYDU

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarını kapattıktan sonra vaktini nasıl değerlendirdiğini de paylaştı. Kitap okumaya daha fazla zaman ayırdığını belirten Tatlıtuğ, bu süreçte çok sayıda kitap aldığını söyledi.

Tatlıtuğ, "Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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