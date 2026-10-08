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Halk TV Magazin Cem Yılmaz ve Ozan Güven bir arada! 'Hayata döndük' diyerek duyurdu

Cem Yılmaz ve Ozan Güven bir arada! 'Hayata döndük' diyerek duyurdu

Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından Ozan Güven ile Levent'te görüntülendi. Sağlık durumuyla ilgili konuşan ünlü komedyen, "Hayata döndük" derken baston sorularını ise yanıtsız bıraktı.

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Cem Yılmaz ve Ozan Güven bir arada! 'Hayata döndük' diyerek duyurdu
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Geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, yakın arkadaşı Ozan Güven ile Levent'te objektiflere yansıdı. Sağlık durumuyla ilgili konuşan Yılmaz, bastonla görüntülenmesine ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.

Cem Yılmaz ile Ozan Güven, önceki gün Levent'te bir berber çıkışında görüntülendi. Uzun bir aranın ardından birlikte objektiflere yansıyan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Habertürk'ün haberine göre, berberden birlikte çıkan Cem Yılmaz ve Ozan Güven, muhabirlerle sohbet etti. Ozan Güven, kendilerine yöneltilen sorular üzerine, "İyiyiz, çok iyiyiz. Berberden çıktık" ifadelerini kullandı.

İkilinin berberde neler konuştuğu sorulunca ise Güven, "Kıldan tüyden şeyler" diyerek esprili bir yanıt vermeyi tercih etti.

Cem Yılmaz ve Ozan Güven bir arada! 'Hayata döndük' diyerek duyurdu - Resim : 1

CEM YILMAZ: HAYATA DÖNDÜK

29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede anjiyo olmuştu.

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Yaşadığı sürece ilişkin konuşan Yılmaz, "Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk, hayata döndük" sözleriyle sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Cem Yılmaz ve Ozan Güven bir arada! 'Hayata döndük' diyerek duyurdu - Resim : 3

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BASTON SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Geçirdiği kalp krizinin ardından bastonla görüntülenen 53 yaşındaki ünlü komedyen, baston kullanmasına ilişkin sorulara ise yanıt vermemeyi tercih etti.

Yılmaz, "Hadi, ben kaçtım" diyerek sohbeti sonlandırdı ve aracına binerek oradan ayrıldı.

Cem Yılmaz ve Ozan Güven bir arada! 'Hayata döndük' diyerek duyurdu - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cem Yılmaz Ozan Güven
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