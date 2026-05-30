Kadınlar Ozan Güven'i gittiği mekandan kovdu

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ozan Güven, İstanbul Kadıköy'de gittiği bir eğlence mekanında kadınlar tarafından kovuldu.

“FAİLLER DIŞARI”

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezası alan Güven, “Failler dışarı” sloganları eşliğinde mekandan çıkarıldı.

Söz konusu anlarda Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ'un tepkileri kameralara yansıdı.

Kadına yönelik şiddete gösterilen toplumsal tepki dikkat çekerken, yaşananların kamuoyunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

NE OLMUŞTU?

Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020 tarihinde Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuş, Güven ise iddiaları reddederek karşı şikayetçi olmuştu. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçtiğimiz dönemde sonuçlanmış ve mahkeme, Ozan Güven’i Bulutsuz'a yönelik “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırmıştı. Güven, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarından beraat ederken, Deniz Bulutsuz hakkında açılan “basit yaralama” davası da beraatle sonuçlanmıştı. Daha sonra dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını onayladı ve Ozan Güven hakkında verilen hapis cezası kesinleşti.