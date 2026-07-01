Ünlü isimleri buluşturan filme maliyet engeli! Sektörde deprem devam ediyor

Erkan Kolçak Köstendil’in kod adı “Çare Messi” olan ve Poll Films imzası taşıyan “Alt Üst” filmi, artan maliyetler nedeniyle iptal edildi. Uzun süredir hazırlıkları süren ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken proje, sinema sektöründe son dönemde yaşanan maliyet krizinin yeni kurbanı oldu.

Küçük bir kasaba atmosferinde geçen ve kara komedi türünde kurgulanan filmde Erkan Kolçak Köstendil “Vedat”, Erkan Petekkaya “Başkan” karakterine hayat verecekti. Kadroda ayrıca Ferit Kaya, Taner Ölmez, Nilsu Berfin Aktaş ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimler de yer alıyordu. Okuma provaları yapılan ve çekim hazırlıklarına gelinen proje, iptal edildi.

GEREKÇE: ARTAN MALİYETLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmin iptal edilme nedeni, maliyetlerde yaşanan artış oldu. Bu nedenle filmin rafa kaldırıldığı belirtildi.

SEKTÖRDE KRİZ BÜYÜYOR

Son dönemde yalnızca sinema projeleri değil, birçok dizi de benzer şekilde maliyetler nedeniyle ya erken final yaptı ya da iptal edildi.

Sektör kulislerinde daha önce de bazı projelerde yapımcıların bütçeyi dengeleyebilmek için oyunculardan ücret indirimi talep ettiği gündeme gelmişti.