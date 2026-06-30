Eşref Rüya’nın yıldızı imzayı attı! Yeni dizisi belli oldu

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan “Aşk ve Taht” dizisinin kadrosu şekillenmeye devam ederken, projeye dikkat çeken bir transfer daha gerçekleşti. Son olarak Eşref Rüya dizisinde rol alan Ceren Benderlioğlu, yapımla el sıkıştı.

Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Senaryosunu Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın’ın kaleme aldığı yapıma yeni bir oyuncu daha katıldı.

BAŞROLLER BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre,projede Sultan Alaaddin Keykubat’ı Akın Akınözü, Melike Hatun’u Simay Barlas, Baş Hatun Ümmühan’ı ise Ayça Bingöl canlandıracak.

Son olarak kadroya katılan Ceren Benderlioğlu ise dizide “Nurcihan” karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncu, Alaaddin’in üvey kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak.