Ünlü dizinin yıldızı neye uğradığını şaşırdı! Kırmızı halıdan kovuldu

“The Vampire Diaries” dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Nina Dobrev, Venedik Uluslararası Film Festivali’nde yaşadığı olayla gündeme geldi. “Ink” filminin galasında kırmızı halıda poz veren ünlü oyuncu, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle neye uğradığını şaşırdı.

37 yaşındaki Dobrev, 2 Eylül’de düzenlenen galada straplez ve payetli elbisesiyle kırmızı halıda fotoğrafçılara poz veriyordu.

Fotoğrafçıların oyuncunun adını seslendiği sırada takım elbiseli bir görevli Dobrev’in yanına geldi. Görevlinin kolunu kaldırarak oyuncuya kırmızı halıdan ayrılmasını işaret ettiği görüldü.

DOBREV’İN ŞAŞKINLIĞI KAMERALARA YANSIDI

Ne olduğunu anlamaya çalışan Dobrev, görevlinin müdahalesi karşısında şaşkın bir ifade takındı. Kamera dışında bulunan bir kadının araya girmesiyle oyuncu birkaç saniye daha fotoğrafçılara poz verdi.

Ancak kısa süre sonra başka bir görevli Dobrev’in kırmızı halıdan ayrılmasını istedi. Ünlü oyuncunun yaşananlar karşısındaki şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.

“KIRMIZI HALIDAN KOVULDU”

O anların görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, "Dobrev kırmızı halıdan kovuldu" yorumları yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları güvenlik görevlisinin tavrını eleştirirken, Dobrev’in yaşadığı şaşkınlığa da dikkat çekti.