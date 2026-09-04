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Halk TV Magazin Oyuncu Ceyda Ateş'in yeni işi belli oldu: İlk kez yapacak

Oyuncu Ceyda Ateş'in yeni işi belli oldu: İlk kez yapacak

Ceyda Ateş’in yeni işi belli oldu. Ünlü oyuncu, kariyerinde bir ilke imza atarak “Peki… Ama” adlı dikey dizinin yapımcılığını üstlendi.

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Oyuncu Ceyda Ateş'in yeni işi belli oldu: İlk kez yapacak

“Adını Feriha Koydum” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Ceyda Ateş, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Ünlü oyuncu, bu kez kamera önünün yanı sıra yapım sürecinde de yer alacak. Ateş, ilk kez bir dikey dizinin yapımcılığını üstlendi.

Ceyda Ateş’in yapımcılığını üstlendiği “Peki… Ama” isimli dikey dizinin çekimleri başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, projenin yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor.

Modern şehir yaşamını merkeze alan yapım; kariyer, aşk, geçmişte verilen kararlar ve ilişkiler üzerinden ilerlerken komedi ve romantizmi fantastik unsurlarla buluşturuyor. Hikayede paralel evren teması da önemli bir yer tutuyor.

Oyuncu Ceyda Ateş'in yeni işi belli oldu: İlk kez yapacak - Resim : 1

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CEYDA ATEŞ İLK KEZ YAPIMCI KOLTUĞUNDA

Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Ceyda Ateş, bugüne kadar pek çok televizyon dizisi ve projede rol aldı. Ateş, yeni yapımla birlikte kariyerinde ilk kez dikey dizi yapımcısı olarak görev üstlenmiş oldu.

Oyuncu Ceyda Ateş'in yeni işi belli oldu: İlk kez yapacak - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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