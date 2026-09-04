Oyuncu Ceyda Ateş'in yeni işi belli oldu: İlk kez yapacak

“Adını Feriha Koydum” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Ceyda Ateş, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Ünlü oyuncu, bu kez kamera önünün yanı sıra yapım sürecinde de yer alacak. Ateş, ilk kez bir dikey dizinin yapımcılığını üstlendi.

Ceyda Ateş’in yapımcılığını üstlendiği “Peki… Ama” isimli dikey dizinin çekimleri başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, projenin yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor.

Modern şehir yaşamını merkeze alan yapım; kariyer, aşk, geçmişte verilen kararlar ve ilişkiler üzerinden ilerlerken komedi ve romantizmi fantastik unsurlarla buluşturuyor. Hikayede paralel evren teması da önemli bir yer tutuyor.

CEYDA ATEŞ İLK KEZ YAPIMCI KOLTUĞUNDA

Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Ceyda Ateş, bugüne kadar pek çok televizyon dizisi ve projede rol aldı. Ateş, yeni yapımla birlikte kariyerinde ilk kez dikey dizi yapımcısı olarak görev üstlenmiş oldu.